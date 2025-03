Quién es quién en la troupe de La Libertad Avanza que protagonizó el show de piñas y gritos en Diputados

Almirón fue socio del riojano hace un año, en la embestida de Karina Milei para desplazar a Zago de la jefatura de bloque. Unos días antes, lo había cruzado durante una fallida reunión de la comisión de juicio político, cuando el ahora diputado del MID se negó a ignorar la orden de no proponer a Marcela Pagano como presidenta. Fue uno de lo motivos del conflicto de este miércoles. El diputado litoraleño quiere ser candidato a gobernador de Corrientes. Su enemigo interno es el operador Santiago Caputo , quien gestiona el ingreso a la Libertad Avanza del senador Carlos Espínola .

Lisandro Almirón y Martín Menem en la Cámara de Diputados.png Lisandro Almirón y Martín Menem, diputados de La Libertad Avanza.

Oscar Zago

Exlegislador porteño del PRO, titular del partido MID, llegó a Milei a través del exlegislador de la Ciudad Ramiro Marra. Al igual que él, Karina Milei nunca lo aceptó y, cuando pudo, lo desplazó. La buena relación que supo mantener con Milei no pesó en lo más mínimo. A tres meses de asumir como jefe del bloque oficialista, la mayoría de sus exdirigidos lo reemplazó por Gabriel Bornoroni.

Zago decidió irse de la bancada junto a Eduardo Falcone y María Cecilia Ibañez para armar el bloque MID, con el que este miércoles facilitaron el trámite para crear una comisión investigadora del caso $LIBRA.

Fue el reproche que le hizo Almirón cuando se acercó a su banca y generó escenas de pugilato. Zago espera un llamado de la Casa Rosada para ablandar posiciones. Aunque su partido ya no es necesario para armar un frente electoral, porque Libertad Avanza tiene sello propio, se conforma con lugares en las listas. "Si no hay diálogo no nos pueden decir qué y cómo votar", explican en su entorno.

Oscar Zago Marcela Pagano.jpg Oscar Zago, exjefe del bloque de LLA.

Julio Moreno-Ovalle

El diputado salteño aparece en las escenas del escándalo amarrando a Zago para evitar que se trence con Almirón. En el revoleo, recibió varios golpes del diputado del MID, pero soportó lo necesario hasta distanciar a los púgiles. Contador público, con estudios de postgrado, Moreno-Ovalle tenía previsto hacerse cargo de la bicameral que evalúa las privatizaciones y nunca se creó. Llegó a LLA a través de Ahora Patria, el partido del exdiputado Alfredo Olmedo.

julio-moreno-ovalle.webp Julio Moreno-Ovalle, diputado del MID.

Nadia Márquez

La diputada neuquina arribó al mundo libertario desde la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de República Argentina (ACIERA), una de las instituciones emblemas en la lucha contra el aborto, que se acercó a Milei por ser el único candidato presidencial que comparte esa posición.

Logró ganarse la confianza de Menem, fue nombrada secretaría parlamentaria del bloque, el cargo que la obliga a ordenar la bancada. Fue por eso que se acercó a las diputadas Marcela Pagano y Rocío Bonacci, cuando vio que no cumplían la orden de abandonar el recinto. Nunca perdió la compostura. Además, en las últimas sesiones se convirtió en una de las estrategas al momento de tomar la palabra.

Nadia Marquez Karina Milei vertical.jpg Nadia Márquez con Karina Milei.

María Celeste Ponce

La diputada cordobesa es la que recibió el vaso de agua de Bonacci, mientras la filmaba para acusarla de dar cuórum. Supo ganarse la confianza de Milei en la campaña, desde la agrupación "Pumitas libertarios", que le permitió liderar la lista de su provincia.

Es una militante en contra del colectivo feminista, al que desafía con prácticas sexistas. Una fue en el encuentro de la Derecha Fest: se filmó cruzando la calle con un pantalón ajustado, que en los glúteos decía la frase: "Dale, mirá bobo. Abajo el feminismo".

Gabriel Bornoroni y Celeste Ponce Gabriel Bornoroni celebrando el resultado de las PASO 2023 junto a María Celeste Ponce.

Cosplayer de profesión y militante libertaria desde el minuto cero, Lemoine participó de la creación de La Libertad Avanza en 2021, cuando ya hacía tiempo que conocía a Milei y compartía sus ideales.

Asistió en todo lo que pudo al economista: desde capacitar a militantes en estrategia digital hasta participar de extra en películas o acompañarlo en cada caminata por el país. Su momento de mayor tensión fue al final de la campaña de 2023, cuando se molestó por su falta de participación y tuvo agenda propia en los medios. Luego se alineó nuevamente y es una de las herramientas predilectas de Karina y Menem para jugar en las comisiones y en el recinto.

Lilia Lemoine (2).jpeg Lilia Lemoine, diputada de LLA.

Rocío Bonacci

Santafesina, de 28 años, llegó a LLA a través de su padre, José Bonacci, dueño del partido Unite, uno de los sellos electorales más demandados en los cierres de listas. Bonacci es también un militante celeste y su hija hizo gala de esa historia cuando presentó un proyecto para derogar el aborto. No tardó en rebelarse ante el avance de Karina sobre los partidos que formaron La Libertad Avanza: fue el único voto que no tuvo Bornoroni para ser jefe.

La diputada siempre defendió a Pagano en su pelea con Menem, razón por la cual permaneció en su banca cuando supo que podía votarse la continuidad de la periodista en la comisión de juicio político.

GD7WmypW8AAiiYA.jpg Rocío Bonacci, diputada de La Libertad Avanza.

Marcela Pagano

La periodista tuvo su primera incursión en políti cuando integró el segundo lugar de la lista libertaria en 2023, lo que le valió un enfrentamiento con Lemoine, que no terminó nunca. El año pasado se negó a abandonar la presidencia de la comisión de Juicio Político, pese al pedido de Menem, con quién nunca logró un vínculo fluido.

Pagano resistió en su cargo a partir de un intercambio de mensajes con el Presidente, una práctica que, en el mundo libertario se sabe, sólo sirve para enfrentarse a Karina. Sigue siendo la oveja negra del bloque: se niega a irse y no quiere renunciar a la comisión. En la sesión estaba dispuesta a dar cuórum hasta el final por temor a ser desplazada cuando Unión por la Patria pidiera regularizar las autoridades.

Pese a todo, Pagano supo ganarse la confianza de Milei, quien en la apertura de sesiones le ratificó su cariño ni bien ingresó al recinto y acarició a su bebé. En la oposición no entienden nada.