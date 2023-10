Al final de la carrera, Sergio Massa se quedó con todo el protagonismo. Sedujo al kirchnerismo diez años después de su ruptura y encolumnó al peronismo territorial. Aunque su candidatura haya sido un salto peligroso que todavía no ofrece garantías, casi no hay dirigente de Unión por la Patria(UP) que no diga, jugadas las fichas, que ninguna otra figura hubiera tenido el temple del líder del Frente Renovador para enfrentar una campaña tan difícil, en plena crisis económica.