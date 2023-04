Qué hay detrás del acercamiento de Bullrich a "Locomotora" Oliveras

Patricia Bullrich sorprendió al mostrarse con la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras y anunció que la sumaba a su espacio “La fuerza del cambio”. La movida tiene lógica dado el nivel de conocimiento público de la excampeona mundial, pero también porque en las elecciones de 2021, aunque no le alcanzaran para entrar al Congreso, cosechó 70 mil votos como candidata a diputada nacional por Santa Fe . Por eso, tras enterarse de que Locomotora había hablado elogiosamente de La Piba en televisión, el equipo de la precandidata presidencial la contactó mediante un conocido colaborador suyo. Las especulaciones ya echaron a correr: ¿candidata, funcionaria de un hipotético gobierno o simplemente el respaldo de una figura pública a la carrera presidencia de Bullrich?

Dentro de su equipo, Bullrich tiene un grupo atento a este tipo de expresiones públicas de parte de personalidades que están fuera de la política. Ese team es el encargado de generar y mimar el vínculo con figuras públicas para que luego le faciliten la llegada de la precandidata y sus propuestas a sectores de la sociedad no politizados que los tengan como referentes. “Uno no los puede tratar como se trata a políticos, porque son personas que no tienen roce con este mundo”, explicaron al lado de Bullrich y mencionaron el caso del bailarín Maximiliano Guerra como principal ejemplo.