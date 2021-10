Por puntos: la boxeadora santafesina que le sacó una foto a Milei

Alejandra “Locomotora” Oliveras, candidata a diputada nacional por Santa Fe, fue a Buenos Aires por oro y encontró cobre. La boxeadora que saltó al ring de la política de la mano del sello celeste Somos Vida y Familia buscó el apoyo de Javier Milei, pero sólo consiguió una foto con el star libertario.

En un acto realizado en una plaza porteña, la santafesina le pidió una foto que publicó en sus redes sociales y se pegó al economista, que también busca llegar a la Cámara baja representando a la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de las especulaciones, desde ambos espacios pidieron no sobredimensionar la fotografía de Oliveras y el líder del frente La libertad Avanza. Según averiguó Letra P, por el momento no hay ninguna alianza en construcción ni estrategia en conjunto. ¿En qué coinciden la santafesina y el economista porteño? ¿Qué hay detrás de este encuentro y quién le saca mayor jugo?

“A pelear León! Fuerza Javier!”, escribió la boxeadora santafesina en su cuenta personal de Instagram con tres fotos junto a Milei, además de subir un video del encuentro. El economista también siguió ese camino y en algunos books de fotos de la misma red social se mostró con la deportista. A pesar de esta sintonía, desde el entorno del candidato porteño aclaran que “no se está pensando en ninguna alianza” y la campaña será 100% porteña: “No tenemos en mente desembarcar en Santa Fe, estamos concentrados en la Ciudad”.

En el espacio celeste que integra Oliveras reconocen que la foto fue buscada por la candidata y destacan ciertas similitudes con el economista: “La defensa de la vida” y que “el partido Unite forma parte de las dos listas”. Afirman que las ideas de Milei no son “ajenas” al espacio, aunque no se identifican como una fuerza libertaria. A su vez, expresan que no hay un plan político en conjunto. ¿Por qué, entonces, la foto?

En Somos Vida analizan que electoralmente estuvieron “flojos” en Rosario y el sur de la provincia. Partiendo de esa base, fueron a la capital del país y se pegaron a una figura como la de Milei que creen que puede darles rédito electoral en los grandes centros urbanos de la bota, principalmente en la Cuna de la Bandera.

Cámara y guantes

El contexto del encuentro fue en un espacio público de la Ciudad de Buenos Aires donde Javier Milei dio una “clase pública de economía”. La santafesina decidió ir allí para “conocerlo personalmente y felicitarlo por la elección que hizo”, según comentó su entorno a Letra P.

El propio economista la hizo subir al escenario, allí la “Locomotora” le regaló unos guantes "para que cague a trompadas a los políticos corruptos", tomó el micrófono y aseguró que apoya las ideas de Milei. “Tiene que ser nuestro próximo presidente”, dijo Oliveras mientras el economista tiraba “piñas al aire”. Tras finalizar su discurso, la boxeadora le dijo al oído algo que se terminó filtrando por el altoparlante: “Quiero que trabajemos juntos, yo te voy a apoyar para que seas presidente”.

En las urnas

Milei salió tercero en las PASO porteñas con el 13,7% de los votos válidos. Por su parte, la lista encabezada por la “Locomotora” ocupó el quinto lugar en Santa Fe con el 2,9%. El espacio celeste cree que debe “casi que triplicar” la performance de las primarias para poder obtener una banca en la Cámara baja. En caso de que eso ocurra, su dirigenciaentiende que sería “coherente” aliarse con el ala libertaria, algo que en Buenos Aires no parecen ver con el mismo entusiasmo.