Todavía no había decidido lanzar su primera candidatura política, en 2021, cuando Javier Milei recibió una propuesta para participar en una charla que organizaba Jorge Yoma en la Universidad Nacional de Chilecito, en La Rioja. El conversatorio era sobre federalismo argentino. “A mí no me interesa ese tema, no lo entiendo. Lo mío es la macroeconomía”, le respondió el ahora Presidente al exsenador, para declinar la invitación.