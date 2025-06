El peronismo discutirá en combo listas y estrategias de las elecciones nacional y bonaerense

El peronismo bonaerense sigue con idas y vueltas para sentarse a negociar la unidad de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, hay algunos puntos en común entre las distintas tribus. Uno de ellos es que la estrategia y el armado de las listas para la elección provincial y la nacional se discutan de manera conjunta y no por separado.

Este es uno de los pocos puntos que no genera mayores debates. Las tribus del peronismo coinciden en que ambas elecciones deben abordarse como un todo. En lo que respecta a la campaña electoral, los ejes principales deberían ser comunes, aunque en este aspecto sí surgen matices entre los espacios.

La Cámpora pone el foco en la elección nacional

Existen, no obstante, distintos intereses. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que encabeza Kicillof, prioriza la elección bonaerense del 7 de septiembre. En cambio, La Cámpora concentra su atención en la elección nacional del 26 de octubre y en quiénes ocuparán las bancas que se pondrán en juego en el Congreso, donde se proyecta la disputa contra Javier Milei. Esto no significa que no peleará espacios en la Legislatura bonaerense.

“Para nosotros es clave lo nacional. Tenemos que ser muy precisos y evitar que ingresen figuras que luego no estén dispuestas a enfrentar las políticas de Milei”, remarcó a Letra P una fuente de la agrupación que lidera Kirchner. El diputado reiteró en varias entrevistas su preocupación por no perder ninguna de las 15 bancas que el peronismo arriesga por la provincia.

La propuesta de Sergio Massa

Como contó Letra P, en la última reunión con su tropa, el domingo, Sergio Massa planteó que espera que Kicillof proponga nombres para encabezar la lista de diputados nacionales en octubre y para las secciones más relevantes -la Primera y la Tercera- en las elecciones provinciales de septiembre.

No obstante, lanzó una chicana al señalar que “no imaginaba” quiénes del kicillofismo tienen el volumen político necesario para liderar una elección que estará nacionalizada en términos de agenda discursiva. El propio Massa es uno de los nombres que suenan para competir en octubre.

La convocatoria de Axel Kicillof y las reuniones frustradas

Este lunes, en una entrevista en el canal amigo C5N, Kicillof confirmó que está convocando a una reunión de representantes de todas las tribus, tal como había acordado el 5 de junio con Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, concretar ese encuentro no ha sido tarea sencilla.

Según pudo saber Letra P, para este martes por la tarde estaba prevista una reunión con intendentes y dirigentes de los distintos espacios en la sede porteña del Banco Provincia, pero se suspendió a último momento. En el MDF señalan a La Cámpora como responsable de la caída del encuentro. Fuentes de la agrupación de Kirchner, en cambio, aseguran que se están “compatibilizando agendas” y que la reunión se hará esta semana.

También quedaron pendientes los encuentros que el PJ y el Frente Renovador habían anunciado para la sede partidaria de Matheu, donde iban a dialogar con las fuerzas que integrarán el frente que, según la intención de Massa, podría llamarse “Peronismo”.

“La idea era juntarse tres días seguidos si hacía falta, discutir todo, que sea plata o mierda, sí o no, resolver ahí y avanzar”, explicó a Letra P un intendente que participaría del cónclave. Eso, por ahora, no ocurrió.