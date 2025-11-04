Presupuesto de Tierra del Fuego: Melella pidió endeudarse por $30 mil millones y tropezó en la Legislatura

Luego de la derrota en las elecciones legislativas , el gobernador de Tierra del Fuego , Gustavo Melella , se enfrenta al desafío de lograr la aprobación del Presupuesto 2026 , que prevé un gasto de $2,28 billones. La iniciativa contempla un déficit financiero de $49 mil millones, en un contexto que el Ejecutivo define como de “recuperación moderada” tras el ajuste nacional.

La Legislatura busca retomar su actividad tras las elecciones legislativas, en las que el oficialismo provincial perdió en manos de La Libertad Avanza por casi 8 puntos, pero la relación con el gobierno nacional esta cada vez más tensa. De hecho, el mandatario fueguino fue uno de los que Javier Milei excluyó de la reunión con los gobernadores en Casa Rosada .

El debate en comisión del Presupuesto 2026 debía comenzar este martes por la mañana, con la exposición del ministro de Economía, Francisco Devita , pero el encuentro tuvo que ser postergado por falta de quórum. Según pudo saber Letra P , hubo un desencuentro de los legisladores y funcionarios que fueron citados en distinto horario.

Según estaba previsto, serían siete jornadas de exposición que se extenderían hasta el 18 de noviembre, con la participación de funcionarios del Ejecutivo, representantes del Poder Judicial y de entes descentralizados. Sin embargo, tras la suspensión de la primera jornada de debate, se dejó sin efecto el cronograma establecido.

De hecho, oficialmente se informó que el presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto Nº 2 , Federico Sciurano , indicó suspender el cronograma de reuniones hasta nuevo aviso.

El proyecto de Presupuesto 2026 no tiene aún estado parlamentario, por lo que la reunión de comisión prevista estipulaba un caracter meramente explicativo. Por eso, luego de este traspié, la Legislatura convocó a sesión para el próximo 19 de noviembre, con el objetivo de darle curso oficial a la Ley de Leyes de la provincia más austral de la Patagonia.

El poroteo en Tierra del Fuego

Melella llega al debate con los votos suficientes para aprobar el Presupuesto, pero enfrenta un punto sensible: el pedido de endeudamiento que requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara. El año pasado, fue rechazado.

En aquella sesión, votaron en contra Pablo Villegas y Damián “Loly” Löffler (Mopof), Raúl Von Der Thusen y Jorge Lechman (Somos Fueguinos), la dirigente peronista “Chispita” Fadul, Agustín Coto y Natalia Graciania (La Libertad Avanza), y Matías Lapadula (Provincia Grande, espacio del intendente de Río Grande, Martín Pérez). El escenario podría repetirse.

En esta oportunidad, el proyecto habilita al gobierno a tomar deuda por hasta $30 mil millones, destinados a obras de infraestructura esenciales como las que se destinan a vivienda, salud, energía, agua y saneamiento, con garantía de recursos de coparticipación.

IMG_9029 El tratamiento del Presupuesto 2026 de Tierra del Fuego comenzó con el pie izquierdo.

La letra chica del Presupuesto de Gustavo Melella

El Ejecutivo proyecta ingresos por $2,23 billones, con la coparticipación federal y el Impuesto a los Ingresos Brutos como principales fuentes. No se prevén aumentos de alícuotas ni creación de nuevos tributos. El texto reafirma el compromiso de “mantener la sustentabilidad fiscal”.

El servicio de deuda previsto para el año próximo asciende a $55.853 millones, entre amortización e intereses.

La Ley de Leyes del gobernador prioriza las áreas sociales y el funcionamiento del Estado, a contramano del Ejecutivo nacional. El 59% del gasto de Tierra del Fuego se destinará a Servicios Sociales, con prioridad en educación, salud y seguridad social. Otro 29% irá a la Administración Gubernamental, mientras que el resto cubrirá servicios económicos, seguridad y deuda pública.

Entre los programas destacados figuran el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), la Tarjeta Bienestar, y los programas Cuidarte TDF y Fortalecer Comunidad en Territorio, con una inversión conjunta de $32.400 millones. Además, se prevén $38.500 millones para subsidios al gas y GLP, $30 mil millones para alimentación escolar y comunitaria, y fondos para la ampliación de los hospitales de Ushuaia y Río Grande.

La apuesta por "acompañar a los más golpeados"

En su mensaje, Melella argumenta que el Presupuesto “busca sostener las mejoras conseguidas y avanzar en la reducción del nivel de vulnerabilidad de la población”.

Reconoce, sin embargo, el impacto del ajuste nacional sobre la economía fueguina: la suspensión de transferencias para obras públicas, la caída del consumo que afectó al complejo industrial, y la baja en el turismo producto de la pérdida de poder adquisitivo.

“El presupuesto se presenta como una herramienta de gestión que permita sostener derechos y acompañar a los sectores más golpeados”, señala el documento enviado a la Legislatura.