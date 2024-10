Presupuesto 2025: Unión por la Patria logró juntar las firmas para citar a Toto Caputo

Llamen a Toto Caputo

Por la UCR firmaron sólo quienes integran el grupo rebelde: Jorge Rizotti, Fernando Carbajal, Danya Tavela, Carla Carrizo y Mariela Coletta. Las tres últimas responden al sector Evolución. Hubo siete radicales que no fueron y son la esperanza del oficializa para evitar perder en el recinto.

Danya Tavela.jpg Danya Tavela, diputada de la UCR, que lidera la presión a Javier Milei por el presupuesto universitario.

Dejaron la silla vacía los sectores moderados y cercanos a gobernadores. No fueron la vicejefa del bloque, Karina Banfi, la dupla mendocina conformada por Lisandro Nieri y Pamela Verasay (Mendoza); Nicolás Sánchez (Tucumán), Soledad Carrizo y Martín Tetaz. Por EF firmaron Nicolás Massot, Ignacio García Aresca, Juan Brugge y Margarita Stolbizer.

La Coalición Cívica tampoco estuvo presente con sus dos miembros en las comisiones: Juan López (en una actividad en Brasil) y Paula Oliveto. Los partidos provinciales brillaron por su ausencia y ratificaron su buena relación con el Gobierno. Si bien no hay sesión prevista, la oposición podría convocar a una sesión especial para aprobar la resolución.

El proyecto de resolución dictaminado fue presentado por Cecilia Moreau y solicita citar a Caputo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a exponer sobre el proyecto de presupuesto 2025.

La diputada cita los artículos 71 y 100 inciso 11 de la Constitución, que habilitan a citar a miembros del Gabinete, pero fundamenta su pedido en la costumbre, “que es la base del derecho parlamentario”.

Las cuentas

Caputo se resiste a asistir, según dijo en una entrevista televisiva, porque “el kirchnerismo monte un show”, para castigarlo. “¿Quiere decir que el presidente viene a hacer un show el domingo que presentó el presupuesto? Un mínimo de decoro”, reclamó el bancario.

Su última visita al Congreso fue en 2018, como ministro de Finanzas, para exponer ante la bicameral de investigación de deuda externa. No le quedó un buen recuerdo: terminó luego de que le enviara un papelito a la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti, para pedirle clemencia.

Este año nunca Caputo nunca quiso asistir al Congreso. No estuvo en el debate de la ley ómnibus ni el de la reforma fiscal, para cuando envió a sus funcionarios. Lo mismo hizo con el Presupuesto 2025: la semana pasada expusieron los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas).

patricia-bullrich.jpg

Este martes expusieron la ministra Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano de los Heros (director de Anses). Habrá reuniones semanales hasta el 20 de noviembre, cuando el oficialismo espera dictaminar.

Al recinto

El dictamen deberá ahora tratarse en el recinto, donde UP debe sumar a la mayor parte de la UCR para garantizarse una mayoría. De aprobarse, Caputo no podría ser llevado por la fuerza, pero, en ese caso, EF anunció que no suscribirá el dictamen del Presupuesto 2025 del Gobierno.

Silvana Giúdice, del PRO, alertó que el texto del proyecto cita artículos de la Constitución que contemplan una interpelación en el recinto. “No habla de eso, pero podríamos interpelar. No es lo que estamos discutiendo en este momento”, señaló Moreau.

Castillo sostuvo que “no hay ningún argumento para que el ministro no venga. Que a él no le guste, no implica que no tengan la obligación de venir”. Germán Martinez, jefe de UP, explicó que el nombre de Caputo no apareció entre las citaciones, “lo que sería de sentido común. “Nos preocupa que Milei haya dicho que no le preocupa que se apruebe el presupuesto. El jefe de Gabinete (Guillermo Francos), igual. Queremos saber si al Presidente le interesa o no la ley”, sostuvo el santafesino.