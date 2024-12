Presidencia provisional: Bartolomé Abdala no tiene respaldo de Javier Milei y pide auxilio a Lule Menem

La votación no será fácil: si se excluye de las negociaciones a Unión por la Patria (UP), el resto del recinto sólo puede alcanzar el cuórum con unanimidad. Cualquier rosca para reemplazar a Abdala estará atada con pinzas y el peronismo puede ser decisivo. Milei quiere a Luis Juez, quien se iría del PRO. De no haber consenso, la única figura oficialista que se menciona es el riojano Juan Carlos Pagotto.