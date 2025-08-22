Pellegrini: en el histórico bastión de la UCR, tres fuerzas se disputan cinco bancas

Tres fuerzas competirán en las elecciones de Pellegrini, histórico bastión de la UCR.

La ciudad de Pellegrini gobernada por la intendenta Sofía Gambier se prepara para las elecciones del próximo 7 de septiembre en Buenos Aires , donde estarán en juego cinco bancas en el Concejo Deliberante y 2 consejeros escolares municipales. Con más de treinta años con hegemonía de la UCR , el distrito enfrenta un panorama abierto con tres listas en competencia.

El oficialismo, bajo el lema “Con Vos”, lleva como primera candidata a Silvia Tintera , reconocida en la comunidad por su trayectoria en el ámbito artístico. En segundo lugar, aparece Leandro Graziano , actual edil que buscará renovar su banca, mientras que el tercer puesto lo ocupa Daniela Bernardi , responsable de la planta de tratamiento de residuos del municipio.

Por el lado opositor, el peronismo de Fuerza Patria encabeza su lista con Bruno Buyatti , economista y recordado futbolista amateur de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, conocido como “El Eterno”. En 2023 disputó la intendencia de Pellegrini y ahora busca consolidarse como concejal. Lo acompañan la profesora de historia Carla Cascallar y el jefe de Bomberos Voluntarios, Enzo Lucero .

El desafío para Fuerza Patria será revertir los resultados de la elección anterior, donde no logró desplazar al radicalismo del poder, pese a la alta exposición de su candidato principal.

La tercera propuesta que competirá en Pellegrini es la de La Libertad Avanza , que desembarca por primera vez en el municipio con una campaña discreta y sobria. La lista está encabezada por Martín Garmendia , acompañado por la comunicadora social Natalia Mataluna y el abogado Andrés González.

En paralelo, a nivel provincial, la fuerza libertaria presentó su lista oficial en la Sexta Sección Electoral, donde se destacó la presencia de la pellegrinense María Rosa Libertini como primera candidata suplente a diputada provincial.

Un distrito con historia radical

Con 7.134 habitantes y un fuerte perfil productivo en el centro del país, Pellegrini se convirtió en uno de los bastiones del radicalismo en el interior bonaerense. Durante las últimas tres décadas, las distintas gestiones locales mantuvieron la conducción del municipio, consolidando su peso en la política regional.

Sin embargo, la elección de septiembre abre la posibilidad de un reacomodamiento político, especialmente con el ingreso de los libertarios al escenario local.