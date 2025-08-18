La UCR no resiste un cierre de listas: se partió en cuatro

El cierre de listas nacional partió a la UCR de Buenos Aires aún en más pedazos de los que había quedado tras las negociaciones bonaerenses: el radicalismo se convirtió en un monstruo de cuatro cabezas con representación en las distintas nóminas en las que se inscribió y en algunos casos con bajísimas -o nulas- chances de conseguir bancas.

La falta de acuerdos internos profundizó la crisis que arrastra el partido desde hace al menos dos años y dejó a cada espacio firmando acuerdos particulares, sin los apoyos del resto. Así, los sectores que se referencian en Maximiliano Abad , Martín Lousteau , Facundo Manes y Miguel Fernández jugarán el partido de octubre con distintas camisetas, lejos de lo que soñaron cuando empezó a armarse el frente Somos Buenos Aires , que también estalló.

La crisis partidaria también partió al esquema de 27 intendentes boina blanca, que no lograron encuadrarse en el mismo espacio y participarán, algunos, por Somos en septiembre, aunque no se alistarán en ese esquema para los comicios nacionales. Otros ensayarán una aventura en otras alianzas o sólo militarán la boleta de septiembre. El desconcierto es total.

El sector referenciado en el expresidente del radicalismo bonaerense fue el primero en manifestar su disconformidad con la alianza Somos. No prestó la firma de su apoderado ( Diego Garciarena ) el 9 de julio, cuando cerraron las alianzas bonaerenses. El senador armó una lista local para disputar en el Concejo Deliberante de Mar del Plata bajo el sello Nuevos Aires .

Para ello fue a buscar a Gabriela Azcoitia , una reconocida periodista de la ciudad que encabeza la lista de concejales, secundada por el senador bonaerense Ariel Martínez Bordaisco . Allí no vieron las condiciones que, entienden, debía preservar el radicalismo para liderar la alternativa a La Libertad Avanza y el kirchnerismo . Argumentan que no se diseñó la estrategia acorde al momento ni se construyó pensando en el futuro ni se defendió a los distritos que gobierna la UCR .

Nuevos Aires MdP Gabriela Azcoitia y Ariel Martínez Bordaisco. El secrtor de Maximiliano Abad en Nuevos Aires.

Facundo Manes vuelve a jugar solo

El diputado será candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires con una lista propia, tras no lograr cerrar un acuerdo con Provincias Unidas, el frente que tomó el nombre de la liga de los gobernadores y busca ser una alternativa a LLA y al kirchnerismo. El diputado decidió dejar la provincia de Buenos Aires y ensayar una aventura porteña, para conquistar a otro electorado pensando en 2027.

El neurólogo jugará con una nómina propia llamada Para adelante y lo hará junto al sello del GEN auspiciado por Margarita Stolbizer, que en PBA integra la lista de Provincias Unidas. En el cierre de alianzas del 9 de agosto se alimentó la versión de su pase a CABA, aunque se especulaba que lo haría en el frente de los mandatarios. Sin embargo, terminó haciéndolo bajo el eslogan del espacio que presentó en mayo de este año, cuando dejó el radicalismo.

Facundo Manes.jpg Facundo Manes.

Martín Lousteau, a la avenida del medio

El que sí llegó a un acuerdo por ese sector de gobernadores es Lousteau, que irá como candidato a diputado nacional por CABA con el sello Ciudadanos Unidos, la marca porteña. El presidente del partido tendrá el desafío de mejorar el papel que hizo su apadrinada Lucile Levy en las elecciones porteñas de mayo, cuando no logró superar el piso. Para ello, el economista estrechó manos con Graciela Ocaña, que encabeza la lista al Senado por la Ciudad, aquel espacio que estaba reservado para Manes.

Lousteau no logró alinear al radicalismo bonaerense desde que asumió el partido nacional. Apenas pudo organizar una conducción de contingencia con el sector de Abad y poder participar del proceso electoral, aunque ello se desintegró al calor de las negociaciones para la conformación de Somos. El cierre nacional terminó de detonarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GugaLusto/status/1957267945572225494&partner=&hide_thread=false Hoy está naciendo un nuevo espacio: Ciudadanos Unidos, una propuesta que tendrá, en la Ciudad de Buenos Aires, a @gracielaocana como candidata a senadora y a mí como candidato a diputado nacional.



La Ciudad y la Argentina necesitan proyectarse a un futuro de producción y… pic.twitter.com/HKggSBPYJK — Martín Lousteau (@GugaLusto) August 18, 2025

Miguel Fernández y algunos intendentes, con la Coalición Cívica

Sobre el final del cierre de alianzas de este domingo se conoció que el sector de Miguel Fernández, presidente del comité de contingencia de la UCR, no participará de la estructura de Provincias Unidas, sino que lo hará respaldando la candidatura de Juan Manuel López, el hombre de la Coalición Cívica que irá secundado por la vicepresidenta radical Elsa Llenderrozas y del intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade.

Domenichini Miguel Fernandez.avif Pablo Domenichini y Miguel Fernández, la conducción de contingencia de la UCR bonaerense que irá en listas separadas.

Hay otros dos jefes comunales que continúan alineados a Manes y otros que lo hacen en el team Abad. Como sea, la crisis que envuelve al radicalismo dispersó aún más a la dirigencia boina blanca que no sólo no pudo cerrar en un frente provincial, sino que las elecciones nacionales tendrá a representantes del partido centenario dividido en, al menos, cuatro fuerzas.