Bartolomé Abdala desafía a Patricia Bullrich y junta los votos para seguir en la línea sucesoria

Patricia Bullrich citó la sesión preparatoria del Senado para el martes 24 de febrero a las 12 horas, cuando el plato fuerte lo tendrá puertas adentro: se votará la presidencia previsional e intentará seguir en ese cargo el libertario Bartolomé Abdala , quien para lograrlo empezó a reunir respaldo en su bloque.

En diciembre, la jefa del bloque oficialista hizo algunas gestiones incipientes para reemplazarlo por una figura cercana a Karina Milei , pero no las reactivó este año, aunque la rosca fuerte comenzará después de la sesión de reforma laboral, prevista para el miércoles. Los nombres que circulan en la Casa Rosada son la neuquina Nadia Márquez y el fueguino Agustín Coto .

Es que es uso y costumbre que ese cargo, que contempla el tercer lugar de la línea sucesoria, lo ocupe alguna figura del oficialismo. Se trata ni más ni menos de quien debe reemplazar a Victoria Villarruel en la presidencia de las sesiones, cada vez que sale del recinto.

La vicepresidenta apoya la continuidad de Abdala, quien ya le hizo saber a sus pares del bloque que quiere seguir en el cargo. Los recién asumidos, por ahora, no tienen una orden de confrontarlo.

La versión que circula entre fuentes del oficialismo y entre figuras históricas del Senado es que por ahora Abdala está firme, porque hizo gestiones en su bloque, no recibió rechazos y tiene buena llegada al resto de las fuerzas. Sin embargo, Bullrich podría no quedarse quieta y buscar reemplazarlo después de la sesión de la reforma laboral. En su entorno no lo confirman, pero aclaran que la discusión no está cerrada.

Abdala empezó rápido su rosca para mantener la segunda silla en importancia del Senado. En diciembre, supo tensar en cuestiones internas con Bullrich y, junto a los otros seis integrantes del bloque que asumieron en 2023, hicieron causa común para sostener sus lugares de poder que adquirieron en los tiempos más difíciles del Gobierno en el Congreso.

Hasta ahora esa estrategia funcionó. Ezequiel Atauche, quien le cedió a Bullrich la presidencia del bloque, logró su continuidad como presidente de la Comisión de Presupuesto. La jefa del bloque buscó ese lugar para el senador oficialista Agustín Monteverde.

El poder de Bullrich

En diciembre, Bullrich se quedó con la presidencia de Trabajo y Previsión Social: reemplazó a libertaria y exPRO Carmen Álvarez Rivero. Tenía prevista ser relevada en febrero, pero dependerá de los acuerdos por otros cargos. Una de sus pretensiones era tener la comisión de Acuerdos, pero se impuso Juan Carlos Pagotto.

Si bien el riojano tiene cercanía a Karina Milei a través de los Menem, su postulación fue realizada por Abdala en la última reunión de bloque, el martes. Ese día también se confirmó la reelección de Francisco Paoltroni como titular de la comisión de Relaciones Exteriores.

Con el mismo criterio Abdala buscará su continuidad y por ahora no hay voces en contra. "Se lleva bien con todos; cambiarlo es un problema porque también ganó oficio en el manejo de sesiones y eso no es fácil de reemplazar", sostiene una fuente cercana al oficialismo.

Las prosecretarías en disputa

En la sesión preparatoria se votarán, además, el resto de las autoridades. El peronismo aún no definió la vicepresidencia, porque rechaza el reparto de lugares en comisiones que el resto del recinto definió. Lo considera ilegítimo porque no se votó en el recinto.

La UCR sostendrá la vice segunda, que ocupa Carolina Losada, de buena relación con la Casa Rosada. En diciembre se ratificó la continuidad del secretario legislativo, Agustín Giustinian; y asumió en la administrativa Eduardo Fitzgerald. Ambos son históricos empleados del Senado apadrinados por Villarruel.

La disputa estará en las prosecretarías, porque las dos están ocupadas por radicales, una anomalía que sucedió porque en 2023 el peronismo rechazó participar de las negociaciones. La administrativa la tiene Lucas Clark, cercano al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La prosecretaria parlamentaria es Dolores Martínez, exdiputada y cercana a Martín Lousteau. Si bien nunca recibió objeciones, su silla podría ser reclamada por Bullrich, quien recién empezará a jugar fuerte el jueves. No antes.