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MENSAJE CORTESANO

Sergio Torres pidió prudencia a la política sobre los cambios en el sistema electoral para 2027

El ministro de la Suprema Corte bonaerense advirtió que la improvisación puede generar incertidumbre y afectar la integridad de los comicios.

Sergio Torres pidió prudencia a la política sobre los cambios en el sistema electoral para 2027

Sergio Torres pidió prudencia a la política sobre los cambios en el sistema electoral para 2027

El ministro de la Suprema Corte y presidente de la Junta Electoral de Buenos Aires, Sergio Torres, pidió este lunes “especial prudencia” frente a los cambios en el sistema electoral y advirtió sobre los riesgos de aplicar modificaciones de manera apresurada. Lo dijo durante la apertura de la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia, en La Plata.

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“Los cambios en materia electoral son muchas veces necesarios, pero deben ser cuidadosamente planificados, suficientemente explicados y gradualmente implementados”, sostuvo Torres ante un auditorio integrado por referentes judiciales y académicos. La advertencia alcanza a los poderes legislativo y ejecutivo, además de los organismos encargados de organizar y controlar los comicios.

El magistrado señaló que las reformas aplicadas inmediatamente después de su sanción pueden generar incertidumbre, dificultar la capacitación de los ciudadanos y sorprender a los actores políticos con nuevas reglas o procedimientos. Según planteó, el problema excede la cuestión técnica: está en juego la confianza ciudadana y la integridad del proceso electoral.

La confianza como patrimonio democrático

Torres destacó que, desde la recuperación democrática de 1983, el sistema electoral argentino construyó “un activo particularmente valioso, la confianza ciudadana”. En ese recorrido, sostuvo, no hubo cuestionamientos significativos sobre la integridad de los comicios ni sobre la legitimidad de origen de quienes resultaron electos, más allá de las diferencias políticas y las disconformidades con los resultados.

“La legitimidad de origen es el primer peldaño de la gobernabilidad democrática”, afirmó. Sin embargo, advirtió que esa confianza no es inagotable y requiere reglas claras, administraciones profesionales e instituciones que actúen con independencia, transparencia e integridad. La previsibilidad, en ese sentido, es una condición para preservar la credibilidad de las elecciones.

La experiencia bonaerense

El titular de la Junta Electoral repasó su experiencia al frente del organismo durante un año en el que coincidieron renovaciones de autoridades municipales, provinciales y nacionales, además de una elección presidencial con segunda vuelta. Recordó que debieron resolver comicios definidos por márgenes mínimos, como en Pinamar, donde la diferencia fue de un voto, y en La Plata. Pese a esas dificultades, consideró que los sistemas provincial y federal respondieron con solidez institucional.

Entre las medidas impulsadas por la Junta, mencionó la detección de cientos de precandidaturas que no cumplían los requisitos legales y que buscaban acceder a fondos para imprimir boletas, así como la puesta en marcha del expediente digital electoral y la definición de criterios más uniformes para la presentación de listas. También destacó iniciativas contra la discriminación partidaria y un anteproyecto para garantizar el voto de las personas procesadas privadas de libertad en las elecciones provinciales.

La jornada, que se desarrolla hasta este martes en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, contó también con la participación del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, la decana Valeria Moreno y la consejera electa del Consejo de la Magistratura de la Nación Gabriela Vázquez.

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