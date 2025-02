Patricia Bullrich cede a los pedidos de dialoguistas para obtener su paquete legislativo de mano dura

La rosca de Patricia Bullrich

En el oficialismo aseguran que los proyectos serán aprobados el jueves sin problemas, pero para lograrlo deberán ceder a modificaciones pedidas por los dialoguistas. Unión por la Patria no está dispuesto a acompañar, mientras que los partidos provinciales transitan una etapa de aliados fijos de La Libertad Avanza. La negociación es con las diferentes vertientes de la UCR y Encuentro Federal. El oficialismo ofrece un escenario de combate contra la inseguridad, en plena disputa con Axel Kicillof por la difusión de delitos en el conurbano bonaerense.

En cuanto a reincidencia y reiterancia, esta última definición no convence a varias figuras de la oposición. "Es un invento que no existe en la doctrina procesal, porque constituye una contradicción: si las personas no fueron condenadas, no cometieron delitos. Que una persona tenga procesos penales en curso es un dato para que los jueces puedan dictar la prisión preventiva. ¡Pero no se puede establecer una automaticidad!", señaló ante Letra P Fernando Carbajal, de Democracia Por Siempre, la bancada integrada por 12 ex miembros de la UCR.

El kirchernerista Rodolfo Tailhade fue más enfático. "¡Ya está todo legislado! Los jueces tienen herramientas, como dictar la prisión preventiva ante una posible fuga. Es inconstitucional y lo que busca es que la política salvemos a los jueces responsables de que los pibes entren y salgan de las cárceles. Son unos inútiles e inservibles", señaló a este medio.

Para llegar a los 129 votos, la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado, quien preside la comisión de Legislación Penal y estuvo a cargo de la negociación, prometió incorporar en el recinto que el concepto de reiterancia no puede ser automático, sino "un factor a analizar al momento de determinar la concurrencia de los peligros procesales (fuga y entorpecimiento de investigación)". Con ese cambio, confían en tener una mayoría.

Juicio en ausencia, con cambios

El proyecto de juicio en ausencia no es ni más ni menos que la posibilidad de realizar una audiencia sin los acusados, en caso de que no asistan y no puedan ser llevados por la fuerza. La iniciativa permite que se implemente para las investigaciones de delitos de lesa humanidad, tortura y desaparición forzada de personal, proliferación de armas de destrucción masiva y terrorismo, definidos en el artículo 41 quinquies del Código Penal.

Se aplicaría ante la declaración de rebeldía del imputado y la imposibilidad de una extradición. El acusado tendría 10 días después de la sentencia para pedir otro juicio, si demuestra que nunca fue notificado. De sancionarse, la primera consecuencia es que podrían juzgarse a las personas acusadas de volar la sede de la AMIA, quienes nunca se ajustaron al derecho argentino.

El bloque DPS logró un compromiso de modificaciones en el recinto. Se aclararía que la modalidad sólo regirá en "aquellas jurisdicciones en las que aún no hubiera entrado en vigencia el Código Procesal Penal", que delega en los fiscales la instrucción de las causas, como ocurre en las provincias. UP está en contra. Los números están justos.