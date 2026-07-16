Paritarias en Santa Fe: el gobierno no habló de plata, pero los gremios docentes ya levantan la guardia

El gobierno de Maximiliano Pullaro en Santa Fe tuvo este jueves el primer round de paritarias del segundo semestre, todavía sin poner números sobre la mesa. Mientras UPCN y ATE mantuvieron un tono conciliador, los gremios docentes de Amsafe y SADOP rechazaron el diagnóstico oficial y arrancaron la negociación con los tapones de punta.

La diferencia quedó expuesta desde el inicio. Los gremios de la administración central valoraron el acuerdo anterior y apostaron a sostener el diálogo, aunque marcaron que durante el primer semestre hubo un desfasaje del 4,6% entre la inflación y el aumento general.

“En general, fue una buena política salarial y pretendemos que sea la misma, con un esquema de recuperación”, sostuvo Marcelo Delfor , de ATE . Su par de UPCN , Jorge Molina , también destacó que la relación con el Ejecutivo es de “diálogo y respeto mutuo”.

La reunión con los docentes, realizada después del mediodía, mostró otra temperatura. “Si la propuesta es similar a la de febrero de este año, indudablemente no vamos a estar de acuerdo ”, advirtió el secretario general de Amsafe , Rodrigo Alonso .

El ministro de Economía, Pablo Olivares , explicó que el encuentro con UPCN y ATE sirvió para revisar el acuerdo anterior, escuchar los reclamos y comenzar a definir la política salarial para el resto del año.

En la Casa Gris defendieron especialmente los incrementos destinados a las categorías más bajas. “Hubo coincidencia en los instrumentos que se utilizaron para los trabajadores, sobre todo para los que menos ganan”, afirmó Olivares.

El funcionario evitó anticipar una cifra y argumentó que los recursos provinciales siguen creciendo por debajo de la inflación, en medio de una economía nacional que “no despega”. “No queremos adelantarnos porque somos muy respetuosos de la mesa”, sostuvo.

#SantaFe Tras la reunión con el gobierno de Pullaro, el titular de AMSAFE, Rodrigo Alonso, rechazó el diagnóstico oficial sobre los salarios: "El Gobierno parte de que los trabajadores le ganamos ampliamente a la inflación. Para nosotros, la realidad es totalmente distinta" https://t.co/uRuy6KedX2 pic.twitter.com/qi8L6CASwe — LETRA P (@Letra_P) July 16, 2026

Las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio hasta el martes, cuando el gobierno de Santa Fe podría presentar una propuesta para el segundo semestre.

Con los docentes, el Ejecutivo sostuvo el mismo balance, pero encontró una respuesta mucho más dura. Según Alonso, los funcionarios aseguraron que los salarios estatales no solo superaron la inflación, sino que algunos trabajadores recibieron aumentos de hasta el 30%. La evaluación cayó mal en los sindicatos, que parten de una lectura opuesta.

Amsafe y SADOP rechazaron el diagnóstico del gobierno de Santa Fe

“Nos preocupa muchísimo comenzar un debate con una diferencia tan importante en la caracterización de la etapa”, lanzó Rodrigo Alonso tras la reunión. Para Amsafe, los salarios de activos y jubilados perdieron entre un 5% y un 7% durante los primeros seis meses del año.

El gremio reclamó que la próxima oferta recupere esa caída, incorpore una cláusula "gatillo" de actualización automática y empiece a recomponer el 35% del poder adquisitivo que calcula perdido desde diciembre de 2023.

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También exigió que los aumentos se paguen simultáneamente a docentes activos y jubilados, la eliminación del aporte solidario y la derogación del presentismo, al que Alonso calificó como una “extorsión” que obliga a los trabajadores a asistir enfermos a las escuelas.

SADOP se ubicó en la misma vereda. Su secretario general, Pedro Bayúgar, sostuvo que el sindicato presentó estudios que cuantifican el dinero perdido por los docentes y reclamó una recomposición que no se limite a acompañar el índice de precios.

“Nadie acordó que la inflación tenga que ser la única referencia salarial. Nosotros no lo acordamos y, por el contrario, queremos ganarle a la inflación”, planteó.

ATE y UPCN, con coincidencias y reclamos sectoriales

Del lado de los estatales, la discusión arrancó con menos fricción. ATE y UPCN coincidieron con el Ejecutivo en valorar el esquema aplicado durante el primer semestre y en sostener una política que priorice los salarios más bajos, en contraposición a la "cláusula gatillo" reclamada por los gremios docentes.

Provincia y gremios de la administración central pasaron a cuarto intermedio en la paritaria y volverán a reunirse el martes



Gobierno, UPCN y ATE destacaron la política salarial del primer semestre y buscarán acordar la pauta para la segunda mitad de 2026 https://t.co/QjCuCEHzlk pic.twitter.com/gkygAQ9k6K — LETRA P (@Letra_P) July 16, 2026

También llevaron planteos sectoriales. Ambos sindicatos pidieron avanzar con la titularización del personal interino, especialmente en el área de Salud, con el objetivo resolver la situación de quienes cumplen tareas permanentes bajo modalidades transitorias.

UPCN reclamó además una actualización para jubilados y pensionados, mientras que ATE insistió con la jerarquización del personal de enfermería. Esperan que esos puntos formen parte del próximo acuerdo paritario.

El fantasma de otro acuerdo dividido en las paritarias de Santa Fe

La falta de una postura común ya había quedado expuesta en la negociación anterior. UPCN y ATE aceptaron el aumento del 12,5% para el primer semestre, mientras que Amsafe y SADOP lo rechazaron por considerarlo insuficiente.

En aquel momento, el gobierno de Santa Fe cerró la discusión por decreto y, aunque los docentes expresaron su rechazo, los sindicatos quedaron con poco margen para torcer la decisión.

Ese antecedente vuelve a pesar y deja abierta la posibilidad de que la Casa Gris aproveche la buena predisposición de los estatales para aislar y condicionar a los gremios docentes, que llegan con reclamos más frontales y una mirada diametralmente opuesta sobre la evolución de los salarios.