Para no quedar aislada, Patricia Bullrich evita romper el PRO en el Congreso

La ministra Patricia Bullrichevitará llevar al Congreso la escalada del conflicto con Mauricio Macri por el reparto del poder en el PRO: no ordenará la ruptura de bloque, como hizo en la provincia de Buenos Aires. En su debilidad está la razón de la decisión. No quiere quedar aislada, ya que sólo le responden ocho de los 37 miembros que integran la bancada en Diputados y no tiene nada en el Senado.