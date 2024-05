En medio de un clima de tensión que predomina en el PRO , la ministra Patricia Bullrich salió a responderle al diputado Cristian Ritondo , quien reafirmó la resistencia a la fusión con La Libertad Avanza (LLA), y dijo que la interna del partido amarillo no le importa “absolutamente nada”.

"A mi la interna no me importa absolutamente nada. Yo estoy trabajando todo el día por la seguridad de los argentinos. No tengo tiempo para perder en esto”, sostuvo la funcionaria del gobierno de Javier Milei en declaraciones al canal La Nación+.