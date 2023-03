"Para gobernar Santa Fe tengo que estar muy segura de lo que voy a hacer"

-Lo venimos diciendo desde hace mucho, desde la campaña, cuando hablé de los chicos sicarios. En ese momento se me criticó muchísimo porque no querían ver lo que estaba pasando y yo lo estaba diciendo. No sé si todavía a nivel nacional se tomó real dimensión de lo que pasa en Rosario y en toda la provincia. Sí creo que la gente toma dimensión, la política no. El oficialismo no deja de mirar solamente su ombligo; hace como si hiciera y no hace. Si manda gendarmes o fuerzas federales, son bienvenidas, pero si la manda sin un plan, sin viáticos, sin movilidad y sin un lugar digno donde parar, es complicado. La política criminal tiene que contemplar el apoyo no solamente con recursos, sino político a las fuerzas federales, a las fuerzas provinciales, a la justicia y a todos los eslabones que luchan contra la criminalidad.

-Sí, no hay un problema que nos importe más, especialmente a los rosarinos, pero importa mucho en la provincia completa. Siendo un problema tan grave que nos preocupa tanto a todos, es difícil que no entre en la campaña. Lo que no quiero es que se use políticamente, porque ya tuvimos la experiencia de Perotti, que llegó a la provincia con un eslogan de paz y orden y hoy estamos en los niveles de homicidios que estamos. No me banco que un político me diga "voy a hacer tal cosa", quiero que me cuente cómo lo va a hacer, porque, si no, caemos en la posibilidad de que haya candidatos que sigan vendiendo espejitos de colores. La seguridad no es sólo poner policías, no solo el proyecto de seguridad de justicia, hay muchos aspectos... el tema de la salud es muy importante, la prevención de adicciones, cómo ayudar a que las personas adictas se recuperen...

-¿Perotti vendió espejitos de colores?

-Cien por ciento. Si una dice paz y orden y no tiene ni un proyecto para seguridad, es una estafa. Perotti fue una estafa para los santafesinos.

-El grueso de la política santafesina la pensaba a esta altura fuera de competencia, fuera de juego. ¿Por qué se sostiene en la compulsa? ¿Cuál es su proyecto?

-La política habla de jugar cuando habla de candidatearse; esa palabra ya me hace ruido. Esto es muy serio. Si era por comodidad o por jugar podía quedarme donde estaba, que me iba muy bien, me iba mucho mejor hasta económicamente. Quizás mucha gente pensó que para mí era un juego; quizás muchos no me votaron pensando que para mí era algo del momento y después se dieron cuenta de que no. Por eso, tanta gente me dice por la calle que no me votó, pero me votaría hoy. Siento a mi provincia. A la gente la siento y los que me mueven no son los políticos que me presionan a jugar, me presionan mucho más los pedidos de la gente. No voy a abandonar a mi provincia ni a mi ciudad.

-Su posible participación en una competencia opositora puede ser decisiva. ¿Qué pone en la balanza a la hora de evaluar ser candidata a gobernadora?

-Muchas cosas. Lo que más me importa es la gente. No me importan las presiones de la política. Por eso es tan serio y sólido lo que estamos generando como proyecto de revolución para Santa Fe. Del otro lado de la balanza, hay muchas cuestiones personales que tienen que ver con la vida de las personas. Detrás de todo político hay una persona que tiene una familia y un montón de cuestiones que resolver para tomar determinadas decisiones. Todo lo que es personal tiene que quedar en ese lugar. Hay muchos políticos que en privado me dicen "mirá, teniendo todas las encuestas a favor"... muchos han luchado toda la vida y me dicen "daríamos un brazo por tener tu lugar". No vine a la política para buscar lugares ni cargos:, sino a cambiar las cosas que que están mal de la política. Estar buscando cargos y lugares es parte de lo que está mal de la política. Para gobernar Santa Fe tengo que estar muy segura de lo que voy a hacer, de cómo lo voy a hacer. Tengo la convicción, la confianza a nivel personal y a todo nivel. Por eso, hoy me tomo el tiempo necesario para tomar una decisión.

-¿Evalúa solo ser candidata a gobernadora o puede ser candidata a diputada provincial?

-Diputada provincial no lo evaluó porque en este momento mi lugar como senadora nacional puede ayudar mucho más a la provincia.

-El cierre de listas es en menos de dos meses. ¿Se pone plazos?

-No, pero sé que es algo que se viene pronto. Son mentiras todas las versiones que salieron.

-¿Qué va a anunciarlo después de Semana Santa no es real?

-Es mentira.

-Si estira la definición, ¿no corre el riesgo de perjudicar a otros integrantes del equipo que quieren ser candidatos, caso Dionisio Scarpin?

-No, porque Dionisio lanzó su candidatura y en ningún momento hubo ruido al respecto. Mario Barletta también lanzó su candidatura y, al contrario, ambos me comunicaron qué era lo que pensaban y estuve de acuerdo con que lo hicieran. Cada uno de nosotros le da esa fortaleza al equipo. Que cada uno haga lo que tenga que hacer y que no esperaen a mí.. No quiero que me espere nadie.

-¿Se convirtió en una aliada política del intendente Pablo Javkin?

-Soy aliada de la gente, entro a la política para tener la voz de la gente en la política. Veo una desconexión absoluta entre la política y la sociedad en cuanto a los problemas que importan. Con Pablo tenemos un montón de situaciones en las que nos encontramos y tengo muy buena onda con él desde antes. La relación es excelente, pero mi alianza es con la gente y con aquellos que se conectan con la situación que vive la gente.

-¿A Pullaro lo piensa así también, como aliado?

-No he hablado en los últimos tiempos con él. (Cierra el tema y retoma) Pero, así como digo mis críticas a Perotti, también encontró él una aliada en cuanto a la justicia. Todos los legisladores de la provincia consensuamos un proyecto para llevar al Congreso y fortalecer la justicia federal. Puedo tener todas las diferencias del planeta con el gobernador Perotti, pero en todo lo que haga para la provincia y para la gente va a poder contar conmigo y eso lo sabe. Se lo dije en un montón de oportunidades. El fortalecimiento de la justicia no lo quiso votar el kirchnerismo. El senador kirchnerista que tenemos (por Marcelo Lewandowski) no quiso tratar ni el fortalecimiento de la justicia que presentamos todos, incluso (Roberto) Mirabella. Yo fui a hablar con él para que nos apoyara con este proyecto, para que nos apoyara con infancias protegidas, que tratara de cuidar a los niños de los narcos. Sin embargo, no quiso. Fui a hablar con él también para que me apoyara respecto de la emergencia en seguridad para la provincia. ´Sí, sí, sí´, me dijo. ¿Me apoyó? No. Dicen una cosa y hacen otra... típico de kirchnerista.