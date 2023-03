Santa Fe: Lewandowski juega al misterio en un lanzamiento sin lanzamiento

Marcelo Lewandowski amaga y parece que quiere competir, pero no confirma si será candidato en este turno en Santa Fe y mucho menos a qué. A dos meses del cierre de listas, el senador se mueve como postulante tanto en el ámbito público, donde hilvana reuniones con funcionarios nacionales para hablar de la situación de la seguridad en Rosario o visita ExpoAgro, peregrinación que todo candidato de la zona núcleo que se precie de serlo debe hacer, como en el ámbito privado, afinando su acercamiento a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y alejándose del gobernador Omar Perotti . Todo sin revelar cuál será su jugada en un año electoral de alto voltaje, acumulando expectativas.

Su última movida en ese sentido fue la presentación de su libro con sabor a programa de gobierno, “Rosario, metrópolis y región”, en coautoría con el senador departamental rosarino Miguel Rabbia y el Instituto de Desarrollo Regional, un think tank que viene trabajando con él hace al menos dos años. Allí, el senador ensayó un discurso con eje en la producción y presencia en los barrios, rodeando el tema de la seguridad sin meterse de lleno. Por eso, quedó flotando una pregunta tácita entre los asistentes: si no quisiese jugar, ¿para qué semejante despliegue de músculo técnico y político? Su discurso sonó tanto a programa de gobierno que tuvo que aclarar que “esto no es un lanzamiento”. Algo quedó claro: está en la cancha.