Losada, Javkin y el socialismo, una foto con olor a interna en la oposición

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) La interna en la construcción del frente de frentes no da respiro. Después de una semana cargada de reproches por parte del radicalismo del Nuevo Espacio Organizado (NEO) a los espacios opositores que no asistieron a un encuentro que se pensó como foto de unidad opositora, la respuesta se cocinó a fuego lento y de manera colectiva. Este viernes el socialismo, el radicalismo representado por la senadora Carolina Losada y el javkinismo, que sí fue parte de la foto de la discordia, realizarán una contracumbre en el Concejo de esta ciudad para enviar un mensaje de unidad sectorial y mostrar intenciones de competencia interna.

"La foto del martes pasado ya murió", definió en off una fuente del socialismo y luego ahondó: “Nosotros no fuimos, el radicalismo de Losada tampoco, y Javkin dice que si no nos sumamos con mirada provincial no va a ningún lado”. Claramente el faltazo al “Encuentro provincial por la educación” movió el piso. El pullarismo se quejó y hasta acusó en duros términos al Partido Socialista (PS) de pactar jueces comunitarios con el perottismo, algo que los socialistas interpretan como “un vuelto”.

Los días posteriores encontraron a socialistas y dirigentes del partido del intendente Pablo Javkin arrimando posiciones más que nunca. Incluso en una reunión del viernes pasado algunos javkinistas se entusiasmaban con un nuevo acuerdo aunque sin mostrar pistas. Todo esto se mantuvo en reserva hasta que decidieron dar un paso más y, junto al radicalismo que representa Julián Galdeano, armador de Losada, agendaron un encuentro en el Concejo sobre obras y recursos presupuestarios que servirá de plataforma para mostrarse.

Aunque se encargan de afirmar que “no es contra nadie” y “siempre por la positiva”, se puede leer como una contracumbre respecto a aquella que encendió las brasas de la interna. De hecho, la lista de invitados lo deja en claro: socialistas, javkinistas y radicales no pullaristas. El intendente de Rosario, que sí participó de la cumbre la semana pasada, no estará por encontrarse de viaje fuera del país.

Además de los mencionados Galdeano y Losada, se sumarán de su espacio la diputada Germana Figueroa Casas y la concejala Ana Laura Martínez, ambas del PRO, la anfitriona javkinista María Eugenia Schmuck, quien es la presidenta del Concejo, por el socialismo Enrique Estévez, Clara García, Pablo Farías y Joaquín Blanco, estos tres últimos diputados provinciales, y su par Ariel Bermúdez del espacio de Javkin. Es más, la actividad que se eligió fue en base a un pedido del concejal radical Martín Rosúa, del riñón de Galdeano.

Los organizadores aclaran que se enfocarán exclusivamente en hacer fuerza común para lograr que, como contó Letra P, los excedentes del Presupuesto provincial tengan destino específico para Rosario. Justamente una de las críticas a la cumbre opositora fue que sólo se juntaban para la foto. Por más que, finalmente, no hablen de la interna política, la foto estará impresa y podrá interpretarse como el aviso de una interna. Una pregunta final, ¿se puede tensionar aún más el frente de frentes y derivar en otra cosa? Nadie lo sabe.