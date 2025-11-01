APUNTEN..¡FUEGO!

Esteban Echeverría: Horacio Pietragalla Corti contra Fernando Gray, sacude la interna local por el 2027

El diputado electo de Fuerza Patria acusó al intendente de "priorizar intereses personales". La causa: encabezar una lista que restó votos al peronismo.

Por Letra P | Periodismo Político
El diputado electo Horacio Pietragalla Corti.

“Quedó demostrado que, en nuestro distrito, la identidad popular y peronista sigue viva y organizada. Esto hizo posible que pudiéramos vencer al aparato municipal de Fernando Gray”, expresó el referente local de La Cámpora luego de agradecer “el acompañamiento del pueblo echeverriano al peronismo y una vez más a Cristina Fernández de Kirchner”.

El "juego político" del intendente Fernando Gray

El exsecretario de Derechos Humanos de la Nación agregó que “el juego político impulsado por el intendente Gray terminó favoreciendo los resultados de La Libertad Avanza en nuestro distrito y, por ende, perjudicando al campo nacional y popular”, una maniobra que “priorizó intereses personales por sobre el proyecto colectivo” y que a su criterio “contribuyó a fragmentar el voto y a debilitar la representación en Esteban Echeverría”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pietragallahora/status/1983159517496918097?s=46&partner=&hide_thread=false

Pietragalla llamó a “seguir construyendo un proyecto que piense y priorice las necesidades de cada vecino y cada vecina”. En su mensaje difundido en redes sociales asumió “el compromiso de trabajar en cada problemática y en cada proyecto que nos una, para que en 2027 podamos comenzar a reconstruir nuestro tan amado municipio”.

Y concluyó con un fuerte tono crítico: “Basta de millones en campañas personales, basta de egos, basta de abandono y basta de falsa publicidad. Caminaremos para que nuestro municipio sea conducido con el compromiso de construir un Esteban Echeverría digno, seguro, solidario y con fuerte presencia del Estado”.

