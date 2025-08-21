El giro de Osvaldo Jaldo, Carlos Sadir y Gustavo Sáenz le hizo sentir el rigor a Javier Milei en Diputados

También implicaron una toma de distancia con la Casa Rosada al momento de acompañar los cambios en la ley jubilatoria , aunque en este caso no terminaron siendo determinantes para voltear la decisión presidencial. El NOA aportó 27 de los 172 votos que obtuvo el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad. Doce pertenecen al bloque de Unión por la Patria y uno al Frente de Izquierda . Estos espacios vienen rechazando todas las iniciativas de la administración mileísta en los últimos dos años.

El dato político es la consolidación de posiciones críticas para el Gobierno por parte de quienes fueron aliados en el primer tramo de la gestión nacional. En ese lote, deben incluirse a los radicales Roberto Sánchez (Tucumán) y a Jorge Rizzotti y Natalia Silvina Sarapura (Jujuy). Esta última es cercana al gobernador Sadir, quien impulsa el espacio Provincias Unidas como alternativa electoral en varios distritos .

En Salta se sumaron a las voces críticas al Gobierno tres espadas legislativas que responden al gobernador Sáenz. Pamela Calletti , Pablo Outes y Yolanda Vega acompañaron la continuidad de la emergencia en discapacidad y también la suba de las jubilaciones. En la última semana, el mandatario salteño dio varias entrevistas en las que lamentó la falta de reciprocidad del gobierno nacional con su provincia.

#Diputados La oposición juntó los dos tercios de los votos necesarios En el Senado está ese número para sostener definitivamente la ley Ausencias PRO y deserciones en LLA, claves https://t.co/Zr2FHptDDp @mauriCanta pic.twitter.com/xl2lqaCfM8

Osvaldo Jaldo mudó su bloque Independencia

Otro síntoma del distanciamiento de Milei con los gobernadores se manifiesta en el oficialismo tucumano. El gobernador Jaldo, quien encabeza la lista del espacio peronista para las elecciones de octubre, viene levantando el tono con la Casa Rosada.

Los tres diputados del bloque Independencia, quienes le responden sin fisuras, acompañaron todos los temas que causan rechazo a la gestión de La Libertad Avanza. El voto por la emergencia en discapacidad y la suba de los jubilaciones, más el rechazo a los vetos presidenciales fueron en esa sintonía. De hecho, Gladys Medina, Agustín Fernández y Elía Fernández de Mansilla votan junto a Unión por la Patria y al resto del arco opositor desde hace varias sesiones.

Mariano Campero, el radical mileísta

La Libertad Avanza, por otro lado, cosechó solo nueve votos en el NOA para resistir los embates opositores en la cámara baja. Siete de ellos están en el bloque violeta y otros dos son aliados. Los tucumanos Mariano Campero y Paula Omodeo forman parte del interbloque que sigue la línea política de la Casa Rosada. El dato curioso es que Omodeo enfrentará a los candidatos elegidos por Karina Milei en las elecciones de octubre. La abogada busca su reelección desde el partido provincial CREO.

En el escenario inmediato, se vienen varios debates que aumentarán la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Entre ellos se incluye el tratamiento de los casi seguros vetos para las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica; más los cambios en el régimen de coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional que sancionó este miércoles la cámara baja.

La pregunta a responder es que pasará con este reacomodamiento de la política norteña de los últimos meses. En carpeta hay varios proyectos de obras públicas e iniciativas que esperan las provincias y que demandan de financiamiento nacional. La balanza se mueve entre la puja electoral y los intereses de cada gobernador para sus gestiones.