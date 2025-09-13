Santa Fe: la industria celebró su día con números en caída, pedidos de reformas y preocupación generalizada

El Día de la Industria en Santa Fe dejó en claro que el clima en el sector fabril está lejos de ser festivo. Los números de agosto confirmaron un retroceso de la actividad, que frena las expectativas de recuperación. Ese escenario fue el telón de fondo de un encuentro que reunió a empresarios, funcionarios y representantes gremiales en Las Parejas .

De acuerdo con los últimos datos oficiales, la producción fabril santafesina retrocedió un 4,8% interanual y acumula un 7,3% de baja en lo que va del año, con ramas sensibles como la metalmecánica y la textil encabezando la retracción. “La industria necesita previsibilidad y reglas claras, pero sobre todo necesita un horizonte en el que la producción esté vinculada al trabajo y no a la especulación”, planteó Javier Martín , presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) , una de las voces cantantes este viernes.

Junto a él, en el club Sportivo Atlético Las Parejas, se congregaron centenares de referentes industriales, empezando por el presidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA ) , Martín Rappalini, además del gobernador Maximiliano Pullaro y la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García , entre otros. “La voz generalizada es que, como está planteada, la cosa no funciona”, dijo un importante metalúrgico a Letra P tras el encuentro.

Martín Rappallini, presidente de @UIAok , presentó en el almuerzo por el Día de la Industria el “decálogo de un nuevo contrato productivo”: “Buscamos una hoja de ruta que garantice seguridad jurídica, orden macroeconómico y modernización laboral”. pic.twitter.com/icHnKTYFYD

La advertencia llega tras, dicen, un combo letal para el sector: caída del consumo, parate absoluto de la obra pública y un incremento sostenido en las importaciones. En ese marco, los industriales remarcaron que la recuperación no se dará de manera espontánea y que se requieren medidas concretas de apoyo a la producción.

En ese marco, los cañones no apuntaron solo a la Casa Rosada. Entre los reclamos de reformas, la tributaria apunta también a municipios y provincias. “Tiene que ser equilibrada en los tres niveles. Y transversal, no es industria contra campo o contra comercio, es hacia todos”, resumen.

Entre política y el día a día

Pullaro, que por la mañana estuvo en Río Cuarto junto a gobernadores de Provincias Unidas y a la tarde en la jura de la nueva Constitución, estuvo acompañado de la vicegobernadora y candidata a diputada Gisela Scaglia y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Como publicó Letra P días atrás, en la Casa Gris miran con preocupación el devenir económico nacional, máxime tras la derrota sufrida por La Libertad Avanza el domingo en la provincia de Buenos Aires.

En la celebración industrial, los funcionarios del gabinete productivo intentaron llevar un mensaje de acompañamiento, pero evitaron promesas grandilocuentes. De todas maneras, lanzaron un anuncio estrella con la inversión de 120 millones de dólares en desarrollo energético. Días atrás, el Santa Fe Business Forum había reunido a buena parte del entramado productivo provincial en Rosario.

Los empresarios, por su parte, dejan trascender que la paciencia tiene un límite. “La industria no resiste más parches: necesitamos políticas activas que protejan la producción y promuevan el empleo”, fue otra de las frases que circuló en la reunión. En la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) se prepara un documento focalizado en las reformas tributarias y laborales, mientras que UIA presentó el “decálogo de un nuevo contrato productivo”.

Entre la urgencia social y el horizonte productivo

El pedido de un “modelo productivo con inclusión”, sostienen, no es una consigna abstracta, sino una lectura de coyuntura. Según datos del propio Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, los pedidos de ampliación presupuestaria llegarán al 35% para fin de año. “Hay una caída de 15 mil puestos de trabajo”, agrega el dirigente metalúrgico, que dejó otra frase lapidaria: “La caída en los números son horribles, subiste 1,5% en un año pero venías de una caída del 17%. Una guarangada”.

En este marco, la discusión industrial excede lo sectorial y se convierte en política. Los industriales santafesinos advierten que, sin consumo interno, no habrá reactivación posible. Y que la competitividad no se resuelve con salarios a la baja, sino con inversión en infraestructura, financiamiento accesible y un esquema tributario que no castigue la producción. “No queremos subsidios, queremos reglas que permitan producir y generar empleo de calidad”, sintetizó Martín en su discurso.