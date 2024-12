Operación Ja-Ja: el peronismo de Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil se ríe de la grieta y le saca canas verdes a CFK

Aunque no le cause ninguna gracia a la expresidenta, la Operación Ja-Ja, que remite al mítico programa humorístico de la TV, es un éxito en sus provincias. Lo prueban Juan Manzur y Lucía Corpacci, titulares del PJ en Tucumán y Catamarca e integrantes de la bancada de Unión por la Patria en el Senado, quienes no ponen demasiados reparos en los posicionamientos de sus coprovincianos compañeros en la Cámara de Diputados. Allí, los gobernadores tejieron la mayor parte de sus acuerdos con la administración libertaria. En el caso de Jaldo, armando un bloque propio que potenció su poder de negociación y puso a jugar a favor de los intereses de su provincia.