Con Raúl Jalil aliado a la Casa Rosada, la tropa de Javier Milei se dispersa en Catamarca

La visita de Victoria Villarruel a la Fiesta del Poncho no ayudó a apaciguar los ánimos ya que, caída en desgracia por obra y gracia del multiverso tuitero oficialista, la vicepresidenta decidió esquivar las cuestiones políticas y se recostó en Jalil y en el institucionalismo. No es que no hubo contactos, pero la situación de ambas partes no parecía de ser gran ayuda para la otra. Entonces, el diálogo quedó en la órbita más privada y hasta personal.