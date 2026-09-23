Federico Lifschitz lanza una fundación con el nombre de su padre y toma carrera para jugar en Rosario en 2027

El concejal Federico Lifschitz encabezará el lanzamiento de la Fundación Miguel Lifschitz el próximo miércoles en Rosario . El espacio tiene por objetivo poner en valor el legado de su padre, el exgobernador socialista fallecido en 2021. En la organización reconocen el carácter simbólico del evento y aseguran que cursarán invitaciones a “todo el arco político”.

La fecha de largada de la fundación tendrá lugar el 30 de septiembre a las 19 en un salón cercano a la ribera de la ciudad del sur de Santa Fe .

Según pudo saber Letra P , en el bautismo de la fundación, Federico Lifschitz tomará la palabra sobre el final del acto. “Va a ser una exposición breve, el protagonismo lo van a tener otros”, afirma un colaborador del flamante espacio.

La idea de los organizadores es presentar en sociedad un grupo de trabajo de alrededor de 100 profesionales. La mayoría son jóvenes sin pertenencia partidaria definida, que colaborarán desde diferentes ámbitos.

“Sabemos que el acto es un hecho político para la ciudad, pero no vamos a largarnos con un discurso duro. Va a haber un mensaje político, sí, pero más moderado”, aportan cerca del edil rosarino a Letra P . “Va a ser la mera presentación de una fundación que lleva el nombre de un hombre importante para la ciudad de Rosario y para la provincia de Santa Fe ”, completan.

Las invitaciones del evento

El lanzamiento que encabezará Lifschitz hijo tendrá invitados de diferentes extracciones partidarias. Están invitados el gobernador Maximiliano Pullaro, los exmandatarios provinciales Omar Perotti (PJ) y Antonio Bonfatti (PS), el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y legisladores nacionales y provinciales de Unidos como Clara García (PS) y Carolina Losada (UCR).

También se les extendió la notificación del evento a actores institucionales de la ciudad, cámaras empresarias, colegios, miembros de la Corte Suprema, la Bolsa de Comercio y empresarios, según informó la organización.

Más allá de la interna socialista

Miguel Lifschitz se desempeñó como gobernador entre 2015 y 2019. Tiempo atrás, había conducido la ciudad de Rosario durante dos mandatos consecutivos, de 2003 a 2011. El ingeniero falleció en mayo de 2021 por complicaciones severas en su cuadro de COVID-19.

Lifschitz es considerado un prócer del Partido Socialista y su figura es de las más respetadas de la política santafesina.

Al momento de su deceso, el exgobernador tenía una disputa interna abierta con Bonfatti. Esta situación separó al partido en dos facciones que aún permanecen divididas, aunque con algún grado de entendimiento mutuo.

Federico decidió no enrolarse en la tropa que conducía su padre al momento de dar su salto a la política y optó por una tercera vía dentro del PS, auspiciada por Maximiliano Pullaro. El camino que eligió el hijo del exgobernador despertó algunos cortocircuitos con “los naranjas”, la facción que conducía el exgobernador, en especial con sus líderes, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García -viuda de Lifschitz- y Joaquín Blanco, jefe de la bancada socialista en Diputados.

Gracias amigo y gobernador @maxipullaro por acompañarnos en este cierre de año de #NuevaEnergía pic.twitter.com/SvNrnoq4p7 — Fede Lifschitz (@FedeLifschitz) November 19, 2024

“Sabemos que (el lanzamiento de la Fundación) puede generar ruidos o fricciones, pero nos estamos manejando con respeto y cuidado por los invitados y por la figura de Miguel”, contesta un colaborador del concejal consultado sobre las disputas internas.

Lifschitz 2027

Como anticipó Letra P, Lifschitz no descarta competir por la intendencia de Rosario en 2027. Sin embargo, cerca del concejal son conscientes de que es temprano para tomar decisiones. “Hasta que no muevan los que pueden definir el tablero, no se puede hacer análisis”, aporta uno de sus colaboradores en relación con Pullaro y Javkin, las dos principales figuras de Unidos en Rosario.

“La definición segura es que va a ser candidato. Pero todavía tenemos margen para definir”, sintetiza alguien de diálogo permanente con Lifschitz. En el campamento del socialista no desconocen la cercanía temporal entre el lanzamiento de la institución y las elecciones municipales, sin embargo, por ahora prefieren moverse con cautela.