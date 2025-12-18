GREMIOS

Neuquén: el sindicato docente aceptó la oferta y Figueroa cierra el año con el objetivo paritario cumplido

El gobernador quería llegar a 2026 con todos los frentes estatales cubiertos. Cómo fue la firma con ATEN que garantiza el comienzo de clases y la paz social.

Letra P | Francisco Amusategui
Por Francisco Amusategui
Fany Mansilla, secretaria general de ATEN.

El gremio docente de la provincia de Neuquén, ATEN, aceptó la propuesta salarial del gobierno de Rolando Figueroa tras semanas de mesas de negociación, cuartos intermedios y amenazas de paro. Así, la nueva conducción docente a cargo de Fany Masilla, esquiva lo que podría haber sido un comienzo de alta conflictividad, en medio de una interna con la oposición combativa.

El 64% de los representantes que participaron del penario de la Comisión Directiva del gremio que se reunió en Cutrla Có votó a favor de la propuesta del gobierno, mientras un 36% se pronunció en contra.

Según se informó, las seccionales analizaron reconocieron “que se rompió el techo salarial que quería imponer el gobierno nacional y la defensa del régimen de licencias y franquicias de todos los docentes”.

Todo sucedió después de una negociación que se extendió más de lo pensado y puso en riesgo el comienzo del ciclo lectivo del año próximo. De las asambleas de base que analizaron la última porpuesta durante la primera parte de la semana participaron, aseguran desde el gremio, de más de 4 mil docentes de toda la provincia.

Respira Rolando Figueroa

Uno de los objetivos del gobernador para terminar el año era llegar a un acuerdo con todos los gremios estatales para garantizar un comienzo de 2026 con la tranquilidad de las cuentas en orden para la planta pública. Lo venía consiguiendo con los demás gremios, pero el frente docente se había complicado más de los pensado.

Por eso, después de muchas idas y vueltas, el gobierno provincial propuso aplicar una actualización salarial por IPC para el período enero-diciembre de 2026, a partir de un cálculo proporcional entre los datos del INDEC y el arrojado por el IPC regional Patagónico, que por lo general se ubica por encima del promedio nacional. En el nuevo esquema habra actualizaciones en abril, julio, octubre y enero del 2027.

El acuerdo establece dos sumas extraordinarias no remunerativas y no bonificables. Una de 350 mil pesos, para la segunda quincena de enero de 2026. Otra se pagara en septiembre, tomando el mismo monto actualizado a esa fecha. Las sumas serán proporcionales a las horas trabajadas. También habrá una actualización en las asignaciones familiares.

Entre otros puntos, el gobierno provincial se comprometió, además, a continuar con el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un ítem por Conectividad Nacional. El acuerdo contempla la puesta en marcha del boleto educativo docente interurbano, cuya implmentación será trabajada junto con del área de Transporte, el Consejo Provincial de Educación y representantes de ATEN.

NOTICIA EN DESARROLLO

