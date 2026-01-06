Intendentes sin reelección: cuánto poder de fuego pierde cada fuerza para 2027

Mario Secco, Miguel Gargaglione, Federico Achaval, Pablo Petrecca, Leonardo Nardini y Javier Martínez, algunos de los intendentes que no se pueden presentar.

Aunque falta más de un año y medio para las próximas elecciones ejecutivas, en los municipios bonaerenses ya se empezó a palpitar la posible salida de 81 intendentes que no podrán ir por un nuevo mandato si no se modifica la ley que limita las reelecciones indefinidas.

El escenario atraviesa a todas las fuerzas políticas: 52 intendentes peronistas, 17 radicales, 5 libertarios, 3 macristas y 4 vecinalistas están impedidos de competir en 2027 por la ley 14.836, impulsada en 2016 por una alianza de gobernabilidad que mantenían en la provincia María Eugenia Vidal y Sergio Massa.

El año pasado dejó un revés para los intendentes. En junio, el Senado bonaerense aprobó las reelecciones indefinidas, pero solo para cargos legislativos, con el voto de desempate de la vicegobernadora Verónica Magario. Los mandatarios comunales quedaron afuera. Ahora, en 2026, año sin elecciones provinciales, se abre una ventana para debatir reformas electorales.

Tampoco podrían reelegir otros jefes comunales con mucho peso en el Gran Buenos Aires como Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar).

También quedarían afuera Andrés Watson (Florencio Varela), Fabián Cagliardi (Berisso), Lucas Ghi (Morón), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Fernando Moreira (San Martín). En el interior, el armado político del gobernador perderá a Gustavo Barrera (Villa Gesell), Julio Marini (Benito Juárez), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Germán Lago (Alberti) y Ricardo Curutchet (Marcos Paz), entre otros.

La Cámpora tiene tres intendentes impedidos: Mayra Mendoza (Quilmes), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes) e Iván Villagrán (Carmen de Areco). También están alcanzados otros filo camporistas como Leo Boto (Luján), Mauro García (General Rodríguez), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Esteban Sanzio (Baradero).

El Frente Renovador, que militó la ley de límites en 2016, tiene seis ntendentes que no podrán renovar: Juan Andreotti (San Fernando), Javier Osuna (Las Heras), Sebastián Ianantuiony (General Alvarado), Javier Gastón (Chascomús), Blanca Cantero (Presidente Perón) y Sergio Bordoni (Tornquist).

Varios de estos intendentes fueron electos en listas legislativas y dejaron los municipios para ocupar cargos en Diputados o el Senado bonaerense, como Mayra Mendoza y Mariano Cascallares. Pero su situación con respecto a la reelección en sus distritos no cambia.

Los 17 radicales con el boleto picado

La UCR tiene 27 intendentes en la provincia y 17 de ellos no podrán renovar en 2027. Los casos más emblemáticos son Miguel Lunghi (Tandil) y Miguel Gargaglione (San Cayetano), que dejarán sus sillones tras gobernar 24 y 20 años consecutivos, respectivamente.

También están impedidos Maximiliano Suescún (Rauch), presidente del Foro de Intendentes radicales; Martín Randazzo (General La Madrid), Esteban Reino (Balcarce), Carlos Santoro (General Madariaga), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Osvaldo Di Nápoli (General Belgrano), Jorge Castro (Monte), Arnaldo Harispe (Lezama), Matías Rapallini (Maipú), Ramón Capra (General Alvear), Erica Revilla (General Arenales), Javier Andrés (Adolfo Alsina), José Luis Salomón (Saladillo), Salvador Serenal (Lincoln) y Franco Flexas (General Viamonte).

En 2023, la UCR renovó varios distritos con caras nuevas que podrán candidatearse nuevamente: Lucía Gómez (González Chaves), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Sofía Gambier (Pellegrini), Ramiro Egüen (25 de Mayo) y Lisandro Hourcade (Magdalena).

Libertarios, macristas y vecinalistas alcanzados

La Libertad Avanza, que buscará sus primeros triunfos municipales en 2027, tiene cinco intendentes que no pueden renovar. El caso más relevante es Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), quien gobierna Mar del Plata y asumió como senador provincial. También están impedidos Diego Valenzuela (Tres de Febrero), hoy Director Nacional de Migraciones y otros jefes comunales que se acercaron al redil liberario, como Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), Jorge Etcheverry (Lobos) y Francisco Ratto (San Antonio de Areco).

El PRO, diezmado por el éxodo de dirigentes a LLA, tiene tres intendentes que no podrán presentarse: Pablo Petrecca (Junín), quien asumió como senador provincial; Javier Martínez (Pergamino) y Sebastián Abella (Campana).

Entre los vecinalistas, están alcanzados Jaime Méndez (San Miguel), Guillermo Britos (Chivilcoy), Arturo Rojas (Necochea) y Carlos José Bevilacqua (Villarino).

La batalla por cambiar la ley

El gobierno de Kicillof busca aprovechar 2026, año sin elecciones en la provincia, para impulsar un paquete de reformas electorales que incluya las reelecciones indefinidas de intendentes. El pedido del juez federal Alejo Ramos Padilla de debatir la Boleta Única Papel y las PASO en la Legislatura bonaerense abre una ventana de negociación.

Sin embargo, el camino no es sencillo. La Cámpora y el massismo se oponen al cambio, como quedó demostrado en junio de 2025. La Libertad Avanza ya anunció que impulsará la Boleta Única de Papel para las elecciones de 2027, y el PRO y la UCR también tienen proyectos en carpeta. La pregunta es si Kicillof podrá incluir a sus intendentes en un acuerdo más amplio o si deberá enfrentar otro revés en la interna peronista.