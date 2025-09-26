Myrian Prunotto se reunió con Ian Moche para impulsar la inclusión en Córdoba

Libertarios vs. Federales

La vicegobernadora recibió al niño que Javier Milei criticó. Conversaron sobre proyectos que promueven entornos inclusivos para personas con autismo.

Por Letra P | Periodismo Político
La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, recibió en Charras a Ian Moche y su madre, Marlene Spesso, durante su recorrida por el sur provincial. La funcionaria dedicó un espacio en su agenda para interiorizarse sobre las iniciativas que ambos impulsan en favor de la inclusión social de personas con autismo.

El encuentro se desarrolló en un clima de diálogo cercano, donde Ian y su madre compartieron las acciones que llevan adelante para promover entornos sociales adaptados a las necesidades de quienes, como él, cuentan con un diagnóstico de autismo.

Proyectos para la inclusión en Córdoba

Durante la reunión, también participó Fabián Sánchez, vecino de Río Cuarto y padre de dos niños autistas, quien trabaja en propuestas locales para mejorar la calidad de vida de las personas dentro del espectro. Prunotto valoró las experiencias compartidas y el compromiso de las familias con esta causa.

La historia de Ian cobró notoriedad nacional luego de que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, realizara declaraciones despectivas hacia su madre. Desde entonces, el niño se consolidó como referente y comunicador en redes, donde acumula casi medio millón de seguidores.

En distintas oportunidades, el joven activista fue blanco de críticas políticas, incluso por parte del presidente Javier Milei, quien lo calificó como “ultrakirchnerista”. Sin embargo, su cuenta de Instagram refleja fotos con figuras de todo el arco político, lo que refuerza su mensaje de neutralidad.

El mensaje de Myrian Prunotto

No hacemos política partidaria, sino política social”, sostuvo Marlene Spesso, al resumir la misión que lleva adelante junto a su hijo. Por su parte, Prunotto destacó la labor de ambos: “Es un esfuerzo por lograr una verdadera inclusión, objetivo que compartimos desde el Gobierno de Córdoba”.

Con este encuentro, la vicegobernadora reafirmó el compromiso de la gestión provincial con políticas que fomenten la diversidad, la empatía y el respeto hacia todas las personas.

