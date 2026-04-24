Karina Milei pone primera en Buenos Aires: cumbre en Suipacha con duelo de precandidatos

Con el objetivo central de dar inicio al calendario electoral, la presidenta de LLA, Karina Milei , encabeza este sábado en Suipacha , al noroeste de Buenos Aires , un acto que reunirá a las principales figuras del partido. Estará acompañada del diputado Sebastián Pareja y el ministro Diego Santilli , los dos principales aspirantes a disputarle al peronismo la gobernación.

Más allá de la pelea en las urnas el año próximo, la secretaria general de la Presidencia le pidió a los organizadores exhibir unidad y fortaleza política . Por esa razón es que las autoridades del partido abrieron la convocatoria a Santilli, quien pese a integrar el gabinete libertario todavía está afiliado al PRO de Mauricio Macri .

Si bien en la Casa Rosada reconocen también que la invitación al ministro de Interior es un guiño a sus intenciones de ser candidato a gobernador violeta, ninguno da por descartada la posibilidad de que el elegido sea Pareja.

Bajo esa aspiración de un sector del oficialismo es que el diputado cerró un principio de acuerdo con el legislador Agustín Romo en diciembre pasado, por el cual el armador libertario se comprometía a dejar sus diferencias atrás con los jóvenes digitales que responden a Santiago Caputo y los principales representantes de esta agrupación se prometían respaldarlo en 2027.

Aunque ese acuerdo todavía sigue en pie, las bases militantes de ambos sectores no están del todo convencidas de querer llevarla adelante. Por esa razón es que a pocas horas de llevarse adelante el acto en Suipacha, ningún integrante de la agrupación que tiene como principal referencia política a Santiago Caputo confirmó su presencia.

Ahora, Romo y Nahuel Sotelo, el otro legislador con peso propio, avisaron que no asistirán debido a que tienen otros compromisos y, en cambio, deliberaban si enviaban o no a una delegación en sus nombres.

la-foto-de-santiago-caputo-con-agustin-romo-GW3GBMNMHVGHTP6ELPJSBMKLZI.jfif Santiago Caputo, junto a Agustín Romo y Nahuel Sotelo.

Karina Milei será la oradora principal

La excusa del acto partidario será el lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), un espacio de LLA para preparar equipos y dirigentes para gobernar la provincia de Buenos Aires en 2027.

“Muchos de los presentes el sábado sin duda serán los próximos ministros, secretarios o intendentes de nuestro espacio”, aventuró un peso pesado del territorio bonaerense.

La actividad comenzará a las 9 con una apertura a cargo de Pareja. Luego de eso tomará la palabra la diputada Miriam Niveyro y otros referentes seccionales, mientras que hacia el cierre previsto para las 18 hablarán Karina y Menem. Todavía no está claro si Santilli subirá al escenario o no teniendo en cuenta que se trata de un acto de LLA, al que habitualmente no se invita a los socios partidarios.

De todos modos, algunas fuentes inobjetables del espacio violeta le dieron a entender a este medio que esperan que este año el funcionario abandone las filas del PRO y se afilie al partido oficialista, tal como hicieron en el pasado Patricia Bullrich y Luis Petri, viejos compañeros de fórmula de Juntos por el Cambio.