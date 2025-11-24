A LOS 84 AÑOS

Murió el intendente Juan José Mussi: quién es Carlos Balor, el secretario de Obras que gobernará Berazategui

El jefe comunal transitaba su sexto mandato al frente del partido de la Tercera sección electoral. La despedida de los referentes del peronismo y su sucesor.

Por Letra P | Periodismo Político
Juan José Mussi, intendente de Berazategui.

El intendente de Berazategui e histórico dirigente del peronismo bonaerense, Juan José Mussi, murió este lunes a los 84 años y las distintas figuras de la política lo despidieron a través de las redes sociales. El actual secretario de Obras Públicas, Carlos “Turco” Balor, será su sucesor en el gobierno local.

Endeudamiento: Axel Kicillof afirma que tiene todo encaminado con la oposición
¿SÓLO LE FALTA RESOLVER LA INTERNA?

Endeudamiento: Kicillof cree tener cerrada la negociación con la oposición

Por  Macarena Ramírez

El doctor, como lo llamaban por profesión de médico clínico, transitaba su sexto mandato como intendente del partido ubicado en el conurbano bonaerense. También se había despeñado como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Eduardo Duhalde, a quién también había acompañado durante su paso por la Presidencia.

Concejal de su ciudad y diputado provincial, Mussi llegó a conducir la municipalidad en 1987 y fue reelecto en 1994. Tras su paso por el gabinete provincial, volvió al municipio en 2003 y en 2007 volvió a ganar las elecciones. En 2010 pegó el asalto a la órbita nacional y dejó la conducción en manos de su hijo Patricio.

"Con muchísima tristeza despedimos al querido Juan José Mussi. Un militante incansable, referente histórico del peronismo y sobre todo un compañero ejemplar, solidario y comprometido con los derechos de nuestro pueblo", escribió el gobernador Axel Kicillof al despedirlo públicamente en su cuenta oficial de Twitter.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo definió como un “gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida”. Mussi fue secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación entre 2010 y 2013, promediando las dos presidencias de CFK.

Mussi regresó a la intendencia en 2019 y logró la reelección en 2023. En las últimas elecciones provinciales, de hecho, encabezó la lista para el Concejo Deliberante local para “defender lo que se hizo en Berazategui”. Se impuso con claridad, sacó más del 64% de los votos y volvió a ganar en octubre.

Quién es Carlos Balor, el sucesor de Juan José Mussi

Tras el fallecimiento de Mussi, el actual secretario de Obras Públicas municipal, Carlos "Turco" Balor, se prepara para asumir las riendas del municipio.

Por disposición legal, en caso de “renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del intendente”, éste será reemplazado por el primer concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquél".

Balor fue electo concejal como cabeza de lista en los comicios de 2023, año en que Mussi obtuvo su sexto mandato, por lo que completará esta gestión de manera interina. Desde hace años integra el círculo de estrecha confianza de Mussi, con responsabilidad en áreas clave vinculadas a la infraestructura y el desarrollo urbano.

De hecho, fue el propio Mussi quien lo eligió para encabezar la boleta legislativa, mostrando así su respaldo a un referente sin grandes aspiraciones de proyección individual, pero con fuerte inserción en la estructura del justicialismo local.

La despedida del peronismo bonaerense

Además del gobernador y la expresidenta, todo el arco político bonaerense, sobre todo los referentes cercanos al peronismo, lo recordaron a través de las redes sociales. Uno de ellos fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque, que lo definió como "militante y prócer".

También lo hicieron la ministra de Habitat, Silvina Batakis, su par de Gobierno, Carlos Bianco, y la vicegobernadora Verónica Magario.

El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires lo definió como "un hombre del peronismo" y, como también lo había hecho la expresidenta, envió un especial mensaje a sus familiares y a su hijo Patricio.

Otro de los que lo despidió con un sentido mensaje en rede sociales fue el intendente de La Plata, Julio Alak, quien destacó su “inmenso ejemplo de militancia al servicio del Pueblo y de la Patria”. “Tu honestidad moral, lucidez política, compromiso con los más necesitados, valentía y enorme representatividad política son valores que deben guiarnos a todos en nuestra lucha por una Patria Libre, Justa y Soberana”, escribió el platense.

También lo despidieron, entre otros pares, las intendentas Mayra Mendoza (Quilmes) y Marisa Fassi (Cañuelas). Gastón Granados (Ezeiza), Fabina Cagliardi (Berisso), y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) se sumaron a la troupe de jefes comunales que recondaron a Mussi en las redes.

El expresidente Alberto Fernández lo reconoció como "un gran compañero, un enorme intendente y, sobre todo, una persona excepcional", mientras que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, también lo recordó a través de las redes.

