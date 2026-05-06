La Suprema Corte lleva su proyecto de autarquía a la Legislatura y presiona a Kicillof por los fondos

Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte, junto a Verónica Magario y Alejandro Dichiara.

La Suprema Corte escaló la presión por los fondos y los salarios del Poder Judicial y llevó el proyecto de autonomía presupuestaria directamente a la Legislatura bonaerense. El presidente del tribunal, Sergio Torres, y su vicepresidente, Daniel Soria, recibieron este miércoles en la Sala de Acuerdos a la vicegobernadora Verónica Magario y al presidente de Diputados, Enrique Dichiara.

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El proyecto apunta a dos cambios de fondo: que el Poder Judicial elabore su propio presupuesto sin pasar por el filtro del Ejecutivo y que la Corte fije los salarios de magistrados y empleados judiciales con el objetivo de llevarlos progresivamente a la paridad con la Justicia federal, que hoy paga 50 por ciento más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2052085079346704673?s=20&partner=&hide_thread=false PODER DIEZMADO La interna del peronismo sigue trabando la cobertura de vacantes en la Suprema Corte bonaerense



@Joseima y @martinenlared https://t.co/peG6baGpTU — LETRA P (@Letra_P) May 6, 2026

La iniciativa fue presentada la semana pasada con un movimiento que generó mucho ruido en La Plata y con un respaldo inédito de la corporación judicial bonaerense: firmaron la Procuración General, el Colegio de Magistrados y de Abogados, gremios como la Asociación Judicial Bonaerense y el COLPROBA.

Presión sobre Axel Kicillof El movimiento se produce en un momento en que la Corte bonaerense de la mano de Torres empezó a meter presión sobre el Ejecutivo y la Legislatura por los fondos pero también por los cargos sin cubrir. El tribunal funciona con tres de sus siete miembros y las cuatro vacantes siguen sin reemplazos. La interna del peronismo bonaerense -la negociación entre el axelismo, el kirchnerismo y el massismo sobre los nombres- traba el envío de los pliegos al Senado, un paso que depende exclusivamente del gobernador Axel Kicillof.

imagenportada El lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, respondió al reclamo público de Torres con una frase que no dejó margen: "Es una prerrogativa, es una potestad del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia". De esa manera, Kicillof buscó sacarse la presión de encima. El reproche de la Corte le pega también en otro tema sensible como los fondos: una equiparación salarial con la Nación estresaría todavía más las cuentas bonaerenses, ya en rojo.

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