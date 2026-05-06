CHOQUE DE PODERES

La Suprema Corte lleva su proyecto de autarquía a la Legislatura y presiona a Kicillof por los fondos

Los jueces Torres y Soria recibieron a Magario y Dichiara. Entregaron formalmente la iniciativa de autonomía presupuestaria. Las vacancias como telón de fondo.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte, junto a Verónica Magario y Alejandro Dichiara.&nbsp;

Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte, junto a Verónica Magario y Alejandro Dichiara. 

La Suprema Corte escaló la presión por los fondos y los salarios del Poder Judicial y llevó el proyecto de autonomía presupuestaria directamente a la Legislatura bonaerense. El presidente del tribunal, Sergio Torres, y su vicepresidente, Daniel Soria, recibieron este miércoles en la Sala de Acuerdos a la vicegobernadora Verónica Magario y al presidente de Diputados, Enrique Dichiara.

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Martín Soler

El proyecto apunta a dos cambios de fondo: que el Poder Judicial elabore su propio presupuesto sin pasar por el filtro del Ejecutivo y que la Corte fije los salarios de magistrados y empleados judiciales con el objetivo de llevarlos progresivamente a la paridad con la Justicia federal, que hoy paga 50 por ciento más.

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La iniciativa fue presentada la semana pasada con un movimiento que generó mucho ruido en La Plata y con un respaldo inédito de la corporación judicial bonaerense: firmaron la Procuración General, el Colegio de Magistrados y de Abogados, gremios como la Asociación Judicial Bonaerense y el COLPROBA.

Presión sobre Axel Kicillof

El movimiento se produce en un momento en que la Corte bonaerense de la mano de Torres empezó a meter presión sobre el Ejecutivo y la Legislatura por los fondos pero también por los cargos sin cubrir. El tribunal funciona con tres de sus siete miembros y las cuatro vacantes siguen sin reemplazos. La interna del peronismo bonaerense -la negociación entre el axelismo, el kirchnerismo y el massismo sobre los nombres- traba el envío de los pliegos al Senado, un paso que depende exclusivamente del gobernador Axel Kicillof.

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El lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, respondió al reclamo público de Torres con una frase que no dejó margen: "Es una prerrogativa, es una potestad del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia". De esa manera, Kicillof buscó sacarse la presión de encima.

El reproche de la Corte le pega también en otro tema sensible como los fondos: una equiparación salarial con la Nación estresaría todavía más las cuentas bonaerenses, ya en rojo.

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