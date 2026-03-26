Lucas Ghi, sobre la interna con Sabbatella en Morón: "Pedían en el PJ lo que los votos no le dieron"

Para Lucas Ghi , el peronismo de Morón cerró sus diferencias internas donde tenía que cerrarlas : en las urnas. Pocas horas después de que sus concejales rompieran el bloque oficialista en el Concejo Deliberante , el intendente dice que fue el paso lógico de algo que ya estaba roto, a saber, su vínculo con Martín Sabbatella .

Ghi y Sabbatella fueron durante dos décadas las dos caras de un mismo proyecto político en Morón. El primero llegó a la intendencia de la mano del segundo, pero el conficto entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner terminó de quebrar lo que ya venía agrietado: Ghi se alineó con el gobernador, Sabbatella con la expresidenta, y el peronismo del distrito se mueve desde entonces en la lógica de esa interna.

El 15 de marzo, Ghi le ganó la conducción del PJ local con el 67% de los votos. Pero el sabbatellismo se quedó con la minoría y ya mira el 2027 como revancha. En ese horizonte, el intendente -que no puede ir por la reelección- empieza a mover los nombres para la sucesión, y el de su hermano José María aparece entre los primeros.

— La ruptura del bloque en el Concejo Deliberante lo dejó en minoría. ¿Cómo piensa gobernar así?

Los concejales formalizaron una realidad que ya existía. Aunque estaban en el mismo bloque, no había unidad de acción, ni agenda común, ni diálogo fluido con el Ejecutivo: nos votaban en contra todas las semanas de la misma manera. Lo que agrega como novedad es darle forma a algo que ya era así. El nuevo espacio va a funcionar como interbloque.

— Uno de los concejales del nuevo bloque viene del PRO. ¿Cómo lo explica?

Es un peronista que en su momento integró el PRO y que hoy entiende que desde esa condición puede reagruparse en este espacio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LucasGhiOFICIAL/status/1957582787931705658?s=20&partner=&hide_thread=false En esta campaña lo que importa es Morón.

Vos sabés lo que hicimos, yo sé lo que falta.



Este 7 de septiembre #Morón con Ghi pic.twitter.com/Z5atFQzbdP — Lucas Ghi (@LucasGhiOFICIAL) August 18, 2025

— Fue el único intendente peronista que tuvo interna en el PJ. ¿Por qué Morón no pudo resolverlo en unidad?

Porque había una desproporción entre lo que ese sector reclamaba y lo que realmente representaba dentro del partido. Aspiraban a lugares en la conducción que no reflejaban su incidencia real. Decidimos apelar al soberano para que dirimiera esa diferencia, y el resultado habló solo: pedían lo que los votos no les terminaron dando.

Triunfo sobre Martín Sabbatella

— Ganaron con el 67% pero el sabbatellismo se quedó con la minoría. ¿Cómo lee ese resultado?

Es razonable. Refleja la proporción real que hoy tienen dentro del partido: lejos de la mitad a la que aspiraban. Nos propusimos llegar a un acuerdo y no fue posible, así que se resolvió en las urnas.

— ¿Qué lo llevó a alinearse con Kicillof en la pelea interna del peronismo?

Hay como nunca dos modelos de país que contrastan con nitidez absoluta y hay que deponer cualquier ambición personal para contribuir a la gestión de Axel. Es un liderazgo emergente de cara a los desafíos que tiene el campo nacional el año que viene. Defender su gestión provincial es defender los intereses de los moroneses.

La sucesión

— ¿Cree que el peronismo puede ganar en 2027?

Sí. Axel tiene dos gestiones para mostrar y va a tener candidatos a la altura del desafío. A nivel nacional, este gobierno no está respondiendo a las expectativas de su propio electorado. Los números lo demuestran todos los días: la destrucción del empleo, la caída del consumo y un presidente agresivo.

Lucas Ghi y Axel Kicillof.jpg

— Su hermano José María encabezó la lista en septiembre. ¿Es su candidato para 2027 en Morón?

Está dentro de los nombres que podrían asumir ese desafío, como otros compañeros y compañeras. Pero hoy no es objeto de deliberación. La cabeza está puesta en mejorar la gestión. El año que viene, con el calendario en marcha, veremos.