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RENOVACIÓN RADICAL

UCR de Bahía Blanca: con críticas a Kicillof y llamado a la unidad boinablanca, asumieron las nuevas autoridades

Fernando Roig quedó al frente del comité local. El senador Abad busca consolidar al partido como alternativa de gobierno en los 135 municipios bonaerenses.

Por Letra P | Periodismo Político
Maximiliano Abad y Fernando Roig en el comité bahiense de la UCR.

Maximiliano Abad y Fernando Roig en el comité bahiense de la UCR.

Las nuevas autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR) de Bahía Blanca asumieron este martes sus funciones en un acto que combinó definiciones partidarias, llamados a la unidad interna y fuertes críticas a la gestión del gobernador Axel Kicillof.

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Fernando Roig asumió la presidencia del Comité local acompañado por Noelia Pino como vicepresidenta y Elisa Quartucci como convencional, en el marco del proceso de renovación de autoridades que el partido lleva adelante en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.

El acto reunió a más de 200 personas, entre afiliados y referentes de la Sexta Sección Electoral, y contó con la presencia del presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, además de un mensaje enviado por el senador nacional Maximiliano Abad.

UCR Bahía Blanca
Fernando Roig y las nuevas autoridades del comit&eacute; local de la UCR.

Fernando Roig y las nuevas autoridades del comité local de la UCR.

Cuestionamientos a la gestión de Axel Kicillof

Uno de los principales ejes de la jornada fueron los cuestionamientos a la administración provincial, particularmente en materia sanitaria. Balbín apuntó contra la demora del Ejecutivo en impulsar iniciativas vinculadas a la salud pública y vinculó esa situación con la crisis que atraviesa IOMA.

“Recién hoy y con una Legislatura prácticamente paralizada, Kicillof envía una serie de proyectos vinculados a la salud”, sostuvo el titular del radicalismo bonaerense. Además, remarcó que se trata del segundo mandato del gobernador y cuestionó la falta de medidas para revertir una situación que, según afirmó, afecta a miles de bonaerenses.

La UCR como alternativa de gobierno en los municipios

En paralelo, el dirigente radical puso el foco en la estrategia política del partido de cara a los próximos años y ratificó el objetivo de fortalecer la presencia territorial del espacio.

“Vamos a trabajar para que el radicalismo sea opción en los 135 distritos de nuestra provincia”, señaló Balbín, y agregó: “Hoy en Bahía Blanca comenzamos a construir esa alternativa para los vecinos que no encuentran soluciones a sus problemas cotidianos”.

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Por su parte, Maximiliano Abad envió un mensaje grabado en el que felicitó a las nuevas autoridades y planteó los desafíos de la etapa que comienza para el partido en la ciudad.

“Se abre una nueva etapa, que implica fortalecer el partido, construir un proyecto de poder y hacerse cargo del destino de Bahía Blanca. Cuenten conmigo para eso”, expresó el senador nacional.

Llamado a la unidad partidaria

Al asumir la conducción del comité, Roig hizo un fuerte llamado a dejar atrás las disputas internas y avanzar en un esquema de unidad partidaria.

“La interna que ganamos el 7 de junio terminó ese mismo día. A partir de ahora necesitamos de todos los sectores unidos para consolidar nuestro proyecto y tener candidato o candidata a intendente en la ciudad de Bahía Blanca”, afirmó.

El flamante presidente también delineó las prioridades de su gestión, entre las que mencionó la defensa de la salud pública, la educación, la clase media y los sectores más vulnerables, además de la apertura permanente del comité a la participación de afiliados y vecinos.

El acto contó con el acompañamiento de dirigentes y espacios internos como Grupo Bahía Blanca, Grupo Illia, Adelante Buenos Aires, la Juventud Radical y Franja Morada, además de la presencia de la senadora provincial Nerina Neumann.

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