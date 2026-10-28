La fuga de Flávio Bolsonaro: CV y vínculos políticos de Sebastián Seoane, el jefe de Migraciones de Milei

Sebastián Pablo Seoane llegó a la conducción de la Dirección Nacional de Migraciones con una trayectoria dentro del organismo y permaneció al frente mientras el gobierno de Javier Milei , que este martes ayudó a Flávio Bolsonaro a escapar a Estados Unidos , discutía un reemplazo que no se concretó.

Su recorrido reúne una carrera administrativa anterior a la gestión libertaria, con terminal política en la senadora libertaria con pasado PRO Patricia Bullrich , vínculos con el massismo y un acercamiento público al armado de La Libertad Avanza en el distrito bonaerense de San Martín.

Durante la presidencia de Mauricio Macri fue designado director de Control Aéreo. El nombramiento se concretó a través de la decisión administrativa 279/2017, que rigió desde el 1 de junio de 2016. Era un cargo dentro de la Dirección General de Movimiento Migratorio. Seoane había comenzado como inspector y desarrollado su carrera en la repartición.

Milei lo nombró director nacional, con vigencia desde el 1 de enero de 2024, mediante un decreto firmado también por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos . El ascenso lo colocó al frente de un organismo que entonces dependía del Ministerio del Interior.

Ese recorrido administrativo tiene una dimensión política. “Es una persona técnica, nuestra”, dijo a Letra P una fuente del entorno de Bullrich. Versiones también indicaron que atrás en el tiempo el funcionario tenía diálogo fluído con Sergio Massa .

En San Martín aparece un antecedente más concreto de participación en la política territorial. El 27 de abril de 2025, en el inicio del arranque de la campaña electoral para las elecciones legislativas, Seoane mantuvo una reunión con Daniel Mollo, presentado como coordinador local de La Libertad Avanza. Según la prensa local, el titular de Migraciones expresó apoyo a su coordinación y conversó sobre los problemas del distrito.

Su continuidad quedó expuesta a las discusiones por el desembarco anunciado de Diego Valenzuela en Migraciones, pero el nombramiento del exintendente de Tres de Febrero nunca ocurrió.

Diego Valenzuela y Patricia Bullrich.

En el plano internacional, su función también lo ubicó como interlocutor de dirigentes brasileños. En un discurso que pronunció ante el Senado de su país el 21 de mayo de 2025, Eduardo Girão relató que una delegación integrada además por Damares Alves y Magno Malta había sido recibida por Seoane y Lisandro Catalán para tratar la situación de brasileños que solicitaban asilo en Argentina.

El DNU de Javier Milei que no frenó la fuga

El año pasado, el Presidente modificó por DNU la ley de Migraciones para impedir el ingreso de extranjeros con causas penales, como las que tiene abiertas el excandidato presidencial de Brasil. Pese a esas restricciones, el Gobierno permitió su paso por el país, aunque sobre Bolsonaro no pesa un pedido de captura internacional por parte de Interpol.

Esta fue una de las irregularidades en las que habría incurrido la administración libertaria, según los expertos consultados por Letra P, para cumplir con el operativo de extracción del dirigente brasileño pedido por Estados Unidos. La relajación de controles para permitir el cruce fronterizo de Bolsonaro, que Brasil también deberá explicar por su lado, refleja que la Casa Rosada no solo prestó un servicio de monitoreo del plan, sino que tuvo una participación proactiva.