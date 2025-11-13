Misiones: Macías, Centeno y Arnold, las caras de la nueva tropa legislativa del Frente Renovador NEO

Sebastián Macías se perfila para convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes de Misiones . Sus chances se incrementaron luego una reunión de trabajo de bloque que definió las pautas de trabajo para el Poder Legisaltivo provincial que desde diciembre ya no tendrá a Oscar Herrera Ahuad en la silla principal.

Además de Macías, Anazul Centeno será propuesta como vicepresidenta y Alejandro Arnhold quedará al frente del bloque del Frente Renovador Neo , en una conformación que, según indicaron desde el misionerismo, busca equilibrio institucional y territorialidad.

Con la asunción de los nuevos diputados, el oficialismo en la cámara contará con 21 legisladores, entre ellos Hugo Benítez , que asumirá en reemplazo de Herrera Ahuad al momento de su ingreso a la Cámara de Diputados y se sumará al espacio que da forma a la primera minoría legislativa la provincia.

Macías encabezó la lista más votada en las elecciones provinciales del 8 de junio , emergió como central dentro del oficialismo. Su trayectoria en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) , iniciada en 2019, marcó un antes y un después en la planificación de obras públicas, priorizando recursos propios y la optimización del gasto estatal.

La victoria de junio lo covirtió en unas de las referencias de renovación política en la provincia, con la que el misionerismo logró imponerse en una pelea ajustada sobre la lista de La Libertad Avanza en uno de los mejores momentos del mileísmo a nivel nacional. En aquel momento, la lista del oficialismo nacional estuvo encabezada por Diego Hartfield , el extenista que en su primera incursión en la política se convirtió en legislador provincial y luego encabezó la lista que lo llevará al Congreso a partir del 10 de diciembre.

Durante la gestión de Macías en Vialidad se implementaron programas orientados a mejorar la conectividad rural y la competitividad de los pequeños productores. Además, impulsó proyectos urbanos y de infraestructura digital que fortalecieron la integración regional y la calidad de vida de los habitantes. Todas esas acciones lo fueron posicionando dentro del armado del oficialismo.

El elegido para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes también fue presidente del Club Bartolomé Mitre, la institución posadeña que actualmente milita en el Torneo Federal A. Desde allí promovió políticas de inclusión social a través del deporte, consolidando un perfil que combina visión técnica y sensibilidad comunitaria.

Con esos pergaminos, Macías tendrá que continuar un trabajo que tiene como antecedente al rol de un exgobernador con el peso de Herrera Ahuad y el fundador y líder del oficialismo Carlos Rovira, que presidió el cuerpo desde 2007 hasta 2023.

Los nombres del oficialismo en la Cámara de Representantes

La propouesta para que Centeno llegue a la vicepresidencia de cámara se sustenta en su trabajo labor dentro del Frente Renovador Neo. Diputada provincial desde 2019, como integrante de la Comisión de Legislación General, encabezó la modernización del marco normativo provincial y se destacó por impulsar políticas públicas con enfoque de igualdad.

A partir de ese trabajo se convirtió en una referente en materia de derechos humanos y políticas de género, promovió proyectos sobre paridad política, salud menstrual y erradicación de la violencia de género, consolidando un trabajo legislativo con impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Oscar Herrera Ahuad Legislatura de Misiones Oscar Herrera Ahuad dejará la presidencia de la Cámara de Representantes en diciembre.

Arnhold, el exintendente de Capioví que llegó a la Cámara de Representantes en 2023, será el presidente del bloque oficialista, del que todavía forma parte Rovira. Su experiencia en gestión municipal y su línea de trabajo anclada en las realidades locales lo fueron posicionado entre sus pares que terminaron por apoyar su promoción como la cara institucional del Frente Renovado NEO en el recinto.

Como lo viene contando Letra P, la conformación de la nueva Cámara de Representantes busca ser reflejo del proceso de renovación que desde hace tiempo se viene experimentado al interior del misionerismo. De hecho, asi se conformó la estrategia que se plasmó en la lista del oficialismo que ganó las elecciones junio, con armado marcado por el trasvasamiento generacional que en Misiones se denomina neo-renovación.