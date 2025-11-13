MUNICIPIOS

Se aprobó la propuesta de Julio Zamora: el Concejo Deliberante de Tigre limita las alturas edilicias

El HCD dispuso suspender permisos para construir edificios de entre tres y ocho pisos, mientras se define un nuevo perfil urbano.

Por Letra P | Periodismo Político
Julio Zamora.

El Concejo Deliberante de Tigre aprobó una propuesta del intendente Julio Zamora para limitar de manera temporal las alturas permitidas en las nuevas edificaciones del distrito. La medida busca ordenar el crecimiento urbano y avanzar hacia un perfil de ciudad más armónica y sustentable.

Según el proyecto, se suspende la aprobación de construcciones de entre tres y ocho pisos, dependiendo de la zona, hasta que se sancione el nuevo perfil urbano, actualmente en evaluación legislativa. La iniciativa contempla también una prórroga por 90 días hábiles a partir del próximo 10 de diciembre de 2025, para seguir analizando la propuesta enviada por el Departamento Ejecutivo.

La palabra de Julio Zamora

“Sin interrumpir el modelo de progreso que caracterizó a Tigre en las últimas tres décadas, la prioridad es mantener un desarrollo equilibrado que genere oportunidades para los más de 8.000 jóvenes que cada año ingresan al mundo del trabajo en nuestro distrito”, expresó el jefe comunal.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.20.29

Zamora también señaló que "la creación de nuevos polos urbanos con comercios, servicios y viviendas accesibles permitirá a las juventudes locales desarrollarse sin necesidad de migrar hacia otros distritos". En un contexto nacional de parálisis de la obras públicas, enfatizó la importancia de las "inversiones privadas sostenibles como motor del desarrollo económico y social".

“Esta medida no busca detener el progreso, sino hacerlo de manera planificada y consensuada, preservando la calidad de vida, el ambiente y el equilibrio urbano”, agregó el intendente de Tigre, Zamora.

Desde el municipio destacaron que la propuesta responde a las inquietudes expresadas por los vecinos y vecinas en distintos foros y espacios de participación ciudadana. Además, remarcaron que esta visión refuerza el modelo local de "desarrollo con inclusión, empleo y planificación territorial responsable".

