Misiones: Hartfield y Gruber pegaron el faltazo al acto de entrega de sus diplomas como diputados electos

Hartfield y Gruber pegaron el faltazo al acto oficial y Adrián Nuñez, presidente de La Libertad Avanza en Misiones, recibió sus diplomas de diputados electos.

Diego Hartfield y Maura Gruber , los nombres que Misiones aportarán al bloque de La Libertad Avanza desde diciembre, pegaron el faltazo a la entrega de diplomas que los consagró oficialmente como diputados electos y reactivaron la controversia en su provincia.

En representación del espacio libertario, Adrián Núñez , presidente del partido en la provincia, subió al escenario para recibir los certificados. La imagen, que mostró los lugares vacíos de los legisladores electos, llamó la atención de los asistentes y encendió la polémica respecto al peso que, en la agenda de los referentes libertarios, tiene el día a día de la provincia.

La excusa pública fue que Hartfield y Gruber estaban en Buenos Aires, preparándose para desembarcar en el Congreso .

“Tanto Hartfield como Gruber estaban en una reunión en Buenos Aires y ya están haciendo las preparatorias para las sesiones extraordinarias”, explicó Núñez ante las consultas al respecto. Sin embargo, la justificación no convenció a todos los presentes, y la ausencia conjunta fue interpretada como un gesto de desdén hacia el proceso institucional.

El evento, de carácter formal, suele marcar el inicio simbólico del mandato legislativo. Por eso, la decisión de no concurrir fue vista como un error político, sobre todo los sectores opositores que no dudaron en marcarlo. “Podrán estar muy ocupados en Buenos Aires, pero este acto es el primer paso de su mandato. No asistir es un error político y un gesto de desdén institucional”, expresó un dirigente provincial que participó del acto.

El contraste en Misiones

Mientras tanto, el diputado Oscar Herrera Ahuad, del oficialismo provincial, participó de la ceremonia y recibió su diploma, disipando rumores sobre una posible renuncia a su banca nacional. El exgobernador reafirmó su compromiso con la representación misionera en el Congreso de la Nación, en un claro contraste con la actitud del espacio libertario. El contraste no pasó desapercibido entre las autoridades presentes, que destacaron la importancia del acto de proclamación.

Los nuevos legisladores asumirán el 10 de diciembre, cuando se realice la sesión preparatoria que incluirá la jura y la elección de autoridades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/herrerayflia/status/1986181180824092877&partner=&hide_thread=false Recibí el diploma como diputado nacional electo por Misiones.

Gracias al pueblo misionero por su acompañamiento y por seguir fortaleciendo la democracia.

Con compromiso y respeto, seguiré trabajando por nuestra provincia. pic.twitter.com/3ii1W8yWlY — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) November 5, 2025

Sin embargo, desde el provincialismo advierten que el episodio dejó una primera impresión que podría marcar el tono de su gestión, ya que el primer gesto de los nuevos representantes de La Libertad Avanza en el Congreso parecen haber enviado una señal de distancia hacia el escenario institucional misionero.

La escena en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento quedará como un recordatorio simbólico de la tensión entre la nueva fuerza nacional y la política provincial, en una provincia donde el vínculo con el electorado exige tanto presencia como representación.