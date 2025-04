Misiones: el rovirismo movió primero y La Libertad Avanza apuesta todo al arrastre de Javier Milei

En las filas del armado libertario que comanda Adrián Núñez no dejan que se escapen nombres. Aguardan el tiempo de las confirmaciones, pero no desesperan. Saben que todo será ganancia, sin concejales en los municipios ni legisladores en la Cámara de Representantes , la apuesta es “crecer” a partir de una propuesta que respete las ideas del Presidente y que se proyecte hacia “los próximos 20 años”.

Como viene sucediendo en todas las provincias, a excepción de Chaco , La Libertad Avanza no logró articular con los sectores opositores al oficialismo del Frente Renovador por la Concordia. Hubo reuniones, pero allí se dejó claro que la intención era construir espacios que representaran “algo nuevo”.

Eso no necesariamente quiere decir que no haya algún desprendimiento de la fragmentada oposición que se sume al espacio del Presidente, pero no serán candidatos aquellos que puedan identificarse con la política tradicional misionera.

Ramón Amarilla, un candidato en el centro de la polémica en Misiones

En medio de una discusión general que en el PRO y la UCR tiene como eje a la cercanía con Milei, uno de los nombres que empieza a resonar en el debate electoral misionero es el de Ramón Amarilla, que podría ser confirmado como candidato de Unidos por el Futuro, la propuesta del sector que integra el diputado provincial Miguel Núñez.

Amarilla se encuentra detenido desde septiembre tras haber sido acusado por “sedición” y “conspiración” contra el gobierno provincial luego de encabezar y convertirse en vocero de los levantamientos policiales que tuvieron lugar a comienzos de 2024.

Embed - Miguel Orlando Núñez on Instagram: "Ramón Amarilla candidato!! #misiones #policías #ramonamarilla #elecciones" View this post on Instagram A post shared by Miguel Orlando Núñez (@miguelonunezpro)

En la mirada de una parte de la oposición histórica, Amarilla es uno de los representantes de la resistencia contra el gobierno de la renovación, como así también víctima de la persecución por parte del poder político provincial. Su candidatura, sin embargo tiene la complicación de la prisión preventiva dictada por el juez Fernando Verón, a cargo del Juzgado de Instrucción N°3 de Posadas. Definir la forma en que el suboficial retirado podría oficializar su lanzamiento es una de las grandes dudas de quienes promueven su candidatura.

Para La Libertad Avanza esa propuesta “no tiene chances de prosperar” y la Justicia Electoral terminará impidiendo la candidatura de Amarilla.

El radicalismo, quizás la pata más fuerte de la alianza que se llamó Juntos por el Cambio, deberá definir sus candidaturas como así también su propia interna. Cuna de uno de los radicales con peluca línea fundadora, Martín Arjol, la UCR de Misiones reunirá a su Convención provincial en Posadas el 13 de abril y, desde allí, emergerán los primeros nombres para salir a pelear contra la hegemonía renovadora.

Los candidatos de Carlos Rovira

El cuadro de situación de la oposición se completa con el PJ discutiendo los términos de su intervención y sus partes dividas en dos frente electorales, uno de ellos asociados históricamente al rovirismo, y algunos partidos provinciales que llevarán sus propios postulantes pensando en la representación sectorial en la Cámara de Representantes.

Ante esa situación, el oficialismo confirmó los principales nombres de la lista del oficialismo, a dos semanas del plazo establecido por la Junta Electoral. El presidente de Vialidad Provincial, Sebastián Macías, y la directora del Silicon Misiones, Paula Franco, serán cabezas de una lista que fue confirmada públicamente en un encuentro en el que Rovira fue secundado por el vicegobernador Lucas Romero Spinelli y el titular de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/passalacquaok/status/1907786863508685056&partner=&hide_thread=false Estos son nuestros candidatos y candidatas del @FRdelaConcordia: Sebastián Macias, Paula Franco, Fátima Cabrera, Roque Soboczinski, Juanma Rodríguez, Aryhatne Bahr, Fernando Santacruz y Horacio Martínez. Mujeres y hombres de trabajo, con el compromiso de siempre y una mirada… pic.twitter.com/ZuPTRJMLoE — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) April 3, 2025

Aunque para muchos la decisión de adelantarse tiene que ver con la fortaleza del espacio que decide separarse de las discusiones que se definen al filo de los plazos establecidos por la Justicia Electoral, en el campamento libertario pienasn que es exactamente al revés. “Están débiles, los candidatos no son conocidos y se quedan sin tiempo para instalarlos”.

La lectura que surge de la usina libertaria pone el ojo en la renovación dirigencial del oficialismo que, como supo contar Letra P, ve la necesidad de poner en debate la continuidad del proyecto que gobierna desde hace casi un cuarto de siglo y evitar la nacionalización del debate.

Esa estrategia es la que quiere salir a pelear La Libertad Avanza, que confía en que si Milei es puesto en el centro, las chances de ganar se agigantan. “Ellos quieren discutir la provincia, pero si el debate es ‘Milei si – Milei no’ los que ganamos somos nosotros. Por eso se apuran, porque saben que no tienen chances en esa discusión”, afirman.