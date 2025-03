Chaco: el acuerdo de Leandro Zdero y Javier Milei manda al freezer la estrategia de Karina Milei

El pacto pionero que en Chaco firmó el gobernador de la UCR Leandro Zdero con Karina Milei y La Libertad Avanza contempla todo el año electoral y no sólo las listas legislativas provinciales que saldrán a la cancha en mayo. En octubre, para las nacionales, el radicalismo también se pondrá la peluca y la boina violeta.

A primera vista, Chaco asoma como una excepción en la regla que Karina blandió públicamente, esa idea nacida en un momento de fortaleza y luna de miel, de que LLA no compartiría espacios con otros sellos. El radicalismo será la fuerza que compartirá listas con el espacio libertario, aunque el acuerdo Chaco Puede no ató todavía cuál de las dos fuerzas liderará esa boleta.

Distinto es el caso de Gustavo Valdés en Corrientes , que ya avisó que no irá por ese camino porque la UCR de su provincia ve una alianza y llora. “Al radicalismo correntino le cuesta comprender esto. Nos querían intervenir cuando impulsamos una política aliancista”, dicen. También en Jujuy la UCR y LLA van por caminos separados .

menem karina y capi.jpg Karina Milei y Martín Menem, junto a Alfredo "Capi" Rodríguez, el referente que LLA eligió en Chaco pese a que tiempo atrás el propio Milei lo había descartado.

En Chaco, la UCR y LLA acordaron una lista unificada para las elecciones del 11 de mayo donde se renovará la mitad de la Legislatura (16 bancas). El objetivo es llegar a nueve de los escaños que se ponen en juego y el pacto implica que habrá siete lugares expectables para el radicalismo y dos para el sector libertario.

Zdero en persona llevó a cabo las negociaciones con Karina Milei y Menem. El acuerdo implica, sobre todo, que también compartirán boleta en las legislativas nacionales del 26 de octubre, pero, en ese caso, todavía quedan tironeos: no está definida la repartija de las candidaturas. La UCR aspira a encabezar, pero todavía es un enigma cómo se sacarán las cuentas.

La provincia pone en juego cuatro escaños en Diputados y tres bancas en la cámara alta: dos las tiene Unión por la Patria (Antonio Rodas y María Inés Pilatti Vergara) y una el radical Víctor Zimmermann.

UCR + LLA: historia de una alianza

La alianza que lidera la UCR de Chaco llegó al gobierno tras las elecciones que ganó en septiembre de 2023. Un par de meses después, en las presidenciales, el espacio quedó tercero cómodo y el fenómeno Milei arrasó.

Zdero tomó un gobierno al que considera un campo minado: no deja de quejarse de la pesada herencia que le dejó Jorge Capitanich. Está rodeado, además, de múltiples intendencias gobernadas por el peronismo.

Esa situación fue motivo central para acercarse a LLA y buscar un palenque donde rascarse. Además de la necesidad de hacer pie en terreno fangoso, el ahogo financiero convenció a Zdero de ponerse la peluca. Como argumento político manoteó entonces la tradición “aliancista” del radicalismo chaqueño.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LeandroZdero/status/1899606912490172759&partner=&hide_thread=false Hoy damos un enorme paso.

Un gran grupo de chaqueños representados por “Chaco Puede”, unificamos fuerzas con la Libertad Avanza (LLA) para enfrentar al Kirchnerismo y evitar su regreso al poder.

Con miras a las elecciones legislativas del 11 de mayo en Chaco, la alianza busca… — Leandro Zdero (@LeandroZdero) March 11, 2025

“Hicimos la alianza porque la gente votó el cambio en el país y en la provincia. La alianza es profundizar el cambio”, sintetiza en diálogo con Letra P el senador Zimmermann, una pata clave en el acuerdo.

Zimmermann fue presidente de la UCR de Chaco. A fines del año pasado pidió licencia en la cámara alta para sumarse al gobierno provincial como ministro de la Producción, pero suspendió ese descanso para volver al Senado en un momento clave, cuando la escuadra libertaria lo necesitó sentado en su banca para, entre otras cosas, votar la suspensión de las PASO, Ficha Limpia y evitar el avance de una investigación por la criptoestafa.

Fue un episodio que desnudó el arreglo. Zimmermann justifica: “lo importante es el proyecto, no los cargos”.

“Espantos” llamados PJ y Jorge Capitanich

Otras movidas para aceitar la alianza fueron más sutiles, siempre bajo el argumento de “la lucha contra el kirchnerismo”.

A la UCR y LLA también los unió el espanto. Los oficialismos tenían en el radar que si iban en bandos separados no podían descartar una victoria electoral del peronismo unido bajo el paraguas de Capitanich, que ahora también tiene empinada la cuesta para conseguir la hermandad del PJ.

zdero capitanichx.webp Cambio de mando: Leandro Zdero, el día que recibió la Gobernación de Chaco de manos de Jorge Capitanich. Este año hay una suerte de revancha en las urnas.

En modo realpolitik, LLA aceptó el acuerdo porque huele que no pierde nada y en cambio se le abren expectativas de ganancia. El espacio no tiene intendencias ni concejalías. y el arreglo le permitiría debutar con dos bancas en la Legislatura. También llevar al Congreso soldados que hoy no tiene, lo que más le interesa a Karina.

En uno y otro lado de la nueva alianza, definen el acuerdo con la misma palabra: “razonable”. LLA no descarta dar de baja su regla tan estricta de las “listas puras” y que haya una nueva apertura libertaria, sobre todo en provincias donde hay buena onda con oficialismos de fuerte estructura.

Alfredo "Capi" Rodríguez, jefe libertario en el Chaco, ubica la vara en su justo punto o en un nuevo piso de pureza. "Zdero está alineado a las ideas del presidente Milei, representa el orden y la lucha contra las políticas kirchneristas que tanto mal nos hicieron", afirma.