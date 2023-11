Randazzo tiene el aval de Guillermo Francos , que será ministro del Interior, y antes de las generales del 22 de octubre le acercó la oferta de presidir la Cámara baja si Milei llegaba a la Casa Rosada. El exfuncionario de Cristina Fernández de Kirchner no respondió, pero cuando surgieron los rumores de un acuerdo para nombrar en ese cargo a Ritondo, retomó las negociaciones para ser el elegido.

"Si el planteo es un acuerdo de gobernabilidad, ampliando las fronteras hacia el peronismo no kirchnerista, puede ser que acepte. Reúne condiciones y es respetado por todos los sectores", confirmaron a Letra P fuentes cercanas a Randazzo, quien conoce hace años a Milei y tiene diálogo directo. También frecuenta a la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel .

El peronismo no K referenciado en Randazzo es el interbloque federal, la bancada que integrará junto a cinco cordobeses, dos identificados con el gobernador saliente Juan Schiaretti ( Carlos Gutiérrez y Juan Brügge ) y dos con el sucesor, Martín Llaryora ( Ignacio García Aresca y Alejandra Torres ). La quinta banca de Córdoba la ocupa Natalia De la Sota , quien apoyó al oficialista Sergio Massa . También tomaron ese camino Graciela Camaño y Topo Rodríguez , con mandato hasta el 10 de diciembre. Rodríguez anunció este martes que abandona la bancada, como protesta al diálogo entre los líderes de Córdoba y Milei.

La intención de Francos es que Randazzo forme parte de un pacto de gobernabilidad con Llaryora , para abrir el juego de alianzas con el resto de los mandatarios peronistas y otros representantes del Frente de Todos que no se sientan identificados con el kirchnerismo.

Como explicó Letra P, otro aliado peronista que Milei quiere en Diputados es Miguel Pichetto. "Va a tener un rol importante en la Cámara", anunció este lunes en su primera entrevista radial como jefe de Estado.

Fuentes de LLA señalaron a Letra P que el rionegrino podría aportar desde una bancada "de centro" que liderará junto a Emilio Monzó, a la que se sumarían peronistas que integran Juntos por el Cambio y una decena de miembros del PRO cercanos a Horacio Rodríguez Larreta. A ese grupo querían agregar a los cordobeses. El esquema final dependerá de la definición de la presidencia de la Cámara.

La respuesta libertaria

Entre los referentes de LLA de Diputados hay algunos grupos que resisten que se rompa la tradición de elegir como presidente de la Cámara a alguien del bloque oficialista, que sólo se interrumpió en 2001, cuando el peronista Eduardo Camaño encabezó el recinto. El recuerdo no es el mejor: a los pocos días de asumir, renunció el entonces jefe de Estado, Fernando De la Rúa, y por una sucesión de dimisiones, Camaño terminó un día como máxima autoridad del país.

Los integrantes de la bancada de LLA tendrán una reunión entre viernes y lunes para definir sus próximos pasos, ya con una hoja de ruta marcada por Francos. El más interesado en presidir la Cámara baja es el porteño Oscar Zago, quien si no puede buscará al menos ser el titular del bloque. También se anota para esa disputa la marplatense Juliana Santillán. En caso de formar un interbloque con el PRO, Ritondo sería quien lo presida.

En LLA ponen en duda que Macri haya participado de la negociación por cargos legislativos y aseguran que en su reunión con Milei, el expresidente sólo pidió por un par de cargos en el Ministerio de Justicia y en Infraestructura. "Hay muchos dirigentes que hablaron por él, pero luego Milei supo que el expresidente no pedía por ellos. Ni siquiera se preocupó por Patricia Bullrich", señalan.

La agenda legislativa se iniciará el 11 de diciembre con un paquete de proyectos que enviará Milei, que incluirá una reforma del Estado y el proyecto de Presupuesto 2024. Para ese día, Francos quiere tener los votos garantizados en ambas Cámaras para dar una señal de gobernabilidad.

Espera oficialista

Entre los referentes del Frente de Todos tomaron la decisión de no pronunciarse sobre la elección de autoridades, aún cuando podrían reclamar por la presidencia porque tendrán el bloque más numeroso del recinto, con 105 bancas. "Vamos a esperar qué propuesta traen", señaló una autoridad de la bancada a Letra P.

Es que para no depender de buscar algún aliado entre los 105 votos del oficialismo, LLA requiere juntar a todo el espectro de JxC, una negociación que no será fácil, pero tampoco imposible. "Desde diciembre, las votaciones en el Congreso serán con el 55% de Milei o con el 45% de (Sergio) Massa", interpretan. Influirá en la posición del oficialismo el nombre del elegido para presidir la Cámara. Recuerdan que la tradición es votar un candidato del partido que gobierna, pero no necesariamente de otras fuerzas. Se mantendrán expectantes.