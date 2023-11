Schiaretti y Llaryora dominan a cuatro representantes cordobeses que tendrá la Cámara baja en diciembre: al primero responden Carlos Gutiérrez y Juan Brügge ; y al segundo Ignacio García Aresca y Alejandra Torres . De todos modos, el futuro gobernador no tardaría en acaparar la escena cordobesa desde el 10 de diciembre.

La quinta banca cordobesa es la de De la Sota, quien aún no se pronunció si continuará junto a sus pares de la provincia del fernet o armará un monobloque. También hay otros dos miembros del interbloque que apoyaron a Massa: la socialista santafesina Mónica Fein y su par Esteban Paulón .

De todos modos, los cordobeses son el trofeo que busca Milei para abrir el juego a la incorporación de peronistas no kirchneristas, interesados en darle gobernabilidad y en no perder el flujo de fondos que el nuevo presidente amenaza con cortarles, motosierra en mano.

Topo y Camaño no dieron mayores detalles sobre los motivos de su salida en sus cartas de renuncia, en la que confirmaron que continuarán siendo parte del Bloque Consenso Federal, sin la presencia de Randazzo. Tal vez, no vuelvan a pisar el recinto si es que no hay una sesión hasta el 10 de diciembre.