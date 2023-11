Mensaje de los gobernadores de JxC a Javier Milei: quieren discutir el Presupuesto 2024

Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) mantendrán su primer encuentro post-ballotage este miércoles a las 13 en la Casa de Mendoza para avanzar en una agenda en común ante el desembarco de Javier Milei en la Casa Rodada. Como contó Letra P, todos menos uno asistieron al entonces candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la fiscalización en sus distritos, pero de forma subterránea mientras en público se declaraban neutrales. Esa "ayuda" no significó un acuerdo a largo plazo ni tampoco un cheque en blanco para el presidente electo y por eso, ya constituidos como un sujeto político propio que busca trascender al naufragio de JxC, se juntarán para dejar una foto de unidad de cara al debate del Presupuesto 2024.

El aporte ya realizado para la segunda vuelta no significa que comulguen con las políticas que implementará el economista ultraliberal o con el pedido del expresidente Mauricio Macri de conformar un nuevo espacio. “Vamos a ser una oposición responsable, acompañaremos las cosas que nos parezcan bien y rechazaremos las que no”, le resumió a Letra P uno de los asistentes al encuentro en la Casa de Mendoza. Macri se preocupó por obturar de parte de este bloque cualquier riesgo de ingobernabilidad.

En las conversaciones preliminares que tuvieron entre ellos, los gobernadores coincidieron en que junto con "marcarle" la cancha a Milei necesitan enviar un mensaje de unidad hacia el interior de JxC (o el nombre que tome en el futuro próximo) para "no dilapidar" la construcción política de los últimos años, que le permitió a la coalición opositora sumar 500 intendentes, senadores y diputados. Ese capital político es, para ellos, la llave para evitar que pase la "motosierra" sin consenso en las cuentas públicas.

El puntano Poggi es uno de los mandatarios que irá con su futuro ministro de Hacienda, Néstor Ordóñez, según pudo confirmar Letra P. Pero la economía y la puja por los recursos no es la única señal que dará la decena de mandatarios. Si bien son conscientes de que en cada uno de sus distritos Milei logró importantes victorias -tanto en las generales como en el ballotage-, dejarán en claro que el apoyo al libertario tuvo como fecha de vencimiento.

La UCR, parte del PRO y la CC aguardan ver cómo serán los movimientos de los nuevos gobernadores para tener una impresión más concreta de cómo se realinearán los planetas. Quien mejor sintetizó esa postura fue la exdiputada Elisa Carrió al anunciar que su partido abandonaría el frente a la espera de ver cómo confluye el Pacto de Acassuso ente Macri y Milei. “Nosotros vamos a esperar a ver cómo se reconfigura el escenario para decidir con qué partido dentro de lo que era Juntos por el Cambio tendremos una agenda en común”, le dijo a Letra P una fuente al tanto de las negociaciones.

El objetivo central de este grupo de figuras de la coalición es construir una fuerza de oposición que esté libre de extremos, para manejarse en el centro del espectro político, que sea "responsable" y que no se le pueda achacar no tener "valores republicanos". Además, llegado el caso, que permita tener la plasticidad para incorporar a dirigentes que no sean kirchneristas. "El péndulo se fue hacia la derecha pero para pasar a la izquierda toca el centro, ahí tenemos que estar nosotros", remarcó un gobernador que supo estar alineado con el jefe de Gobierno porteño saliente, Horacio Rodríguez Larreta, principal referentes de esta postura.