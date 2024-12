De acuerdo al texto, cuando no se alcancen un acuerdo en común de tres votos, se dispondrá a la brevedad el sorteo de los conjueces para evitar el bloqueo del expediente.

Lorenzetti advirtió este miércoles que esta decisión "afectará la seguridad jurídica" y cuestionó: "No advierto razones fundadas para regular una cuestión que no necesitó regulación durante más de cien años, y no es urgente hacerlo cuando ya termina el año".