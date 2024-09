Corte Suprema: con la negociación congelada, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla hacen su propio lobby

En este escenario, los candidatos no soportaron la ansiedad e iniciaron su propio lobby: fuentes de diferentes bancadas confirmaron a Letra P que fueron contactados por los juristas para pedir el respaldo. Hubo quienes no quisieron atenderlos.

Por ahora, esos llamados al Congreso no dieron resultados y los dictámenes deberán esperar. De mínima, se especula con una rosca que se extenderá todo el mes.

El trámite en comisión no predice el final de la historia: para nombrar a un juez supremo, en el recinto del Senado se requieren dos terceras partes de los votos, una mayoría sólo posible con al menos un sector de Unión por la Patria (UP).

En el interbloque peronista el debate de la Corte alimentó las internas, pero por ahora la sangre no llegó al río. Los rumores de negociaciones del senador Wado De Pedro con Santiago Caputo se dieron justo cuando las autoridades de UP, José Mayans y Juliana Di Tullio, creían haber logrado un pacto entre los 33 miembros para pisar los pliegos hasta que no haya llamados del Poder Ejecutivo.