Mensaje a Javier Milei: el creador de $LIBRA dijo que espera instrucciones del Gobierno

Asimismo, el especialista en criptomonedas se definió como "víctima", remarcó que teme por la seguridad de su familia y detalló que retiene las pérdidas de U$S 100 millones, pero está esperando "un plan real y concreto" para definir si reembolsar el dinero a quienes invirtieron o si utilizarlo para estabilizar el precio de $LIBRA, entre otras opciones. No hará nada hasta que el Gobierno no se comunique con él. “Di una ventana de 48 horas”, reveló.

Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para… pic.twitter.com/LOX4xiyzhA — Javier Milei (@JMilei) January 30, 2025

“Hasta que tenga respuestas de Javier Milei y tenga respuestas de su grupo, hasta que tenga un plan real y concreto. (...) Hasta que alguien presente un gran plan, además de alguna basura que llevará seis meses. Si ese es el plan correcto, lo haré, sin problemas. No me importa en lo absoluto. Cederé la custodia del dinero. No me importa. No quiero tener nada que ver con esto en absoluto. Cero”, concluyó el desarrollador.