Cambio en la lista de Fuerza Patria en la Primera: gana Secco y respiran Kicillof y Katopodis

Un hombre del intendente sube al quinto puesto, que ocupaba Leonardo Grosso, del Evita. Le permitiría al ministro pedir licencia sin que el MDF pierda un lugar.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
La discusión por la el cuarto lugar de la nómina entre el kicillofismo y el kirchnerismo fue intenso. El gobernador quería poner en ese lugar al exintendente de Ituzaingó Alberto Descalzo y Máximo Kirchner pretendía que lo ocupara Grosso.

La disputa fue tal que el lunes, después de la extensa prórroga, ese lugar de la lista no fue cargado en la Junta Electoral. Quedó vacío. Recién el martes, ante un requerimiento del organismo, en Fuerza Patria adujeron una “omisión involuntaria” y pusieron en ese lugar a Grosso. La pulseada la había ganado Kirchner.

Leonardo Grosso

Sin embargo, este jueves, con la oficialización se conoció que la Junta no aceptó el argumento y anuló esa candidatura por haberse presentado de forma extemporánea, por lo que el dirigente del Evita se quedó afuera.

Ganan Mario Secco y Axel Kicillof

Con el movimiento, salió beneficiado el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La Junta resolvió que quien ocupaba el séptimo lugar subiera al quinto y así sucesivamente, subiendo un puesto todos los candidatos varones.

En el quinto -un puesto expectante- quedó Fernando Coronel, vicepresidente de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y vicepresidente del Frente Grande en la provincia de Buenos Aires, el partido que lidera Secco. El jefe comunal había perdido el lugar que tenía en la Cámara de Diputados con la banca de Susana González, a quien se le termina el mandato en diciembre.

Gabriel Katopodis, ganador indirecto

Además de Secco y Kicillof, con la decisión de la Junta salió ganando Katopodis. El ministro peleó hasta último momento para que el quinto lugar quedara para alguien alineado en el MDF. Es que el peronismo calcula que haciendo una buena elección en la Primera podría renovar las cuatro bancas que pone en juego.

Kicillof y Katopodis

Si eso sucediera, el quinto es central, porque, ante una posible licencia de Katopodis para seguir en el ministerio, uno de los más codiciados del gabinete, es quien ingresaría al Senado. Si bien el ministro dejó trascender que no es candidato testimonial y que ocupará la banca, ahora cada vez que se lo consulta responde de forma esquiva.

Con Coronel en el quinto lugar de la nómina, Katopodis puede abandonar la banca sin perjudicar al gobernador con una figura menos de su espacio ocupando una banca en la cámara alta.

