Máximo Kirchner apuesta a que Javier Milei rompa con los gobernadores para voltear el DNU

Luego de la derrota en la Cámara alta, Milei activó gestiones con la oposición dialoguista de Diputados para ratificar el decretazo. Sólo logró compromiso para no voltearlo.

Como explicó Letra P, la oposición dialoguista le ofreció a Milei no tratar el DNU, para de ese modo mantenerlo vigente. Mientras tanto, los bloques aliados piden considerar proyectos que repliquen su contenido. A Milei no le gustó la contrapropuesta, pero no tiene otra alternativa que aceptarla.