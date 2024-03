El DNU fue rechazado en el Senado y Javier Milei depende de la UCR para evitar su derogación

Victoria Villarruel no pudo impedirlo: el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, la principal herramienta que tiene Javier Milei para desregular la economía, fue rechazado en el Senado por 42 votos a 25. El Gobierno necesita que en Diputados no se desestime, lo que implicaría su derogación. Será clave sostener el respaldo de los gobernadores radicales.

El jefe de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, propuso votar la postergación. “Estamos en un momento en el cual hay que unirse y empezar a tratarlo pone en riesgo esa unidad”, fue su argumento.

Le respondió el titular de Unión por la Patria, José Mayans. “Este DNU modifica 300 leyes, está generando efectos jurídicos. No tiene que ver con la negociación que hay con gobernadores”. La votación terminó con 41 votos a favor de tratarlo. Fue casi el mismo grupo que luego lo rechazó, al que se le agregó el radical Blanco.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SenadoArgentina/status/1768407696548503971&partner=&hide_thread=false Con 25 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones queda rechazado el DNU 70/23 "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina" pic.twitter.com/WgvuwUtdcq — Senado Argentina (@SenadoArgentina) March 14, 2024

El decreto 70/23 es un compendio de reformas, que incluyen cambios al Código Civil, la derogación de las leyes de abastecimiento, de góndolas y de alquileres; la reforma laboral -derogada por la justicia- y algunos aspectos de la frustrada ley ómnibus, como las declaraciones de emergencia o la facultad para intervenir organismos o privatizar empresas.

El DNU rige desde el 21 de diciembre y desde el 19 de enero está en condiciones de ser tratado en el recinto. Aun así, Villarruel se negaba a convocar a sesión especial para evitar la derrota, que finalmente aceptó.

El debate

El oficialismo hizo una defensa escueta de su medida insignia. “Los DNU nunca se han tratado y están vigentes, pasa que tenemos memoria selectiva”, fue el argumento del libertario Juan Carlos Pagotto.

El radical Blanco confesó que había votado a favor de posponer el debate por presión de los gobernadores y por llamados de empresarios locales.

Lousteau, que es el presidente de la UCR, fue al hueso. “Voy a votar en contra del DNU porque es anticonstitucional”, empezó su discurso. Citó a los principales juristas, pero hizo hincapié en las formas. “El Presidente acumula poder e infunde temor. A una persona así creo que no hay que darle un DNU, más allá de que es inconstitucional", apuntó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GugaLusto/status/1768407409616142481&partner=&hide_thread=false ¿Por qué voto en contra del mega DNU de @jmilei?



Link a la intervención completa: https://t.co/v2rdvgZt3g pic.twitter.com/ozkeFt4xTE — Martín Lousteau (@GugaLusto) March 14, 2024

Crexell también se mostró molesta por los ataques de la Casa Rosada. “No estar alineado a este Gobierno no quiere decir que uno puede ser juzgado por leal o por traidor, por gente de bien o del mal”.

La rionegrina Silva consideró preocupante “ir en contra de la división de poderes”. Por Unión por la Patria cerró José Mayans. "Manden las normas y las vamos a tratar, no esperen que les votemos todo a libro cerrado".

Apuesta radical

En el discurso de cierre, el jefe de la UCR, el correntino Eduardo Vischi, envió un mensaje a la administración de Milei. “El diálogo de este Gobierno es de muy corto plazo y a veces la paciencia se agota”.

Su frase no fue casual: así como la decena de radicales que pulsaron el botón verde en el Senado impidieron una derrota mayor -hubiera alcanzado los dos tercios-, en Diputados las 34 bancas de la UCR tienen hoy en sus manos el destino del DNU.

Unión por la Patria, que no tuvo fisuras en el Senado (esta vez no ayudó con ausencias el gobernador santiagueño Gerardo Zamora), tiene en la Cámara baja 99 bancas. Cinco aporta la izquierda y Río Negro sólo tiene un voto (Agustín Domingo). El resto de los partidos provinciales esta semana se mostró alineado al Gobierno en el Congreso. La única excepción fue Santa Cruz, pero sólo en el Senado.

Una rebelión radical permitiría alcanzar los 129 del cuórum. No parece posible mientras Cornejo y Valdés se adjudiquen el control de al menos 18 votos radicales. El resto responde a Lousteau, Gerardo Morales o Facundo Manes, quien suma cinco aliados y este miércoles se sentaron a votar movilidad jubilatoria.

¿Ley espejo?

En Diputados aún no se convocó a una sesión especial para tratar el DNU, porque el jefe de UP, Germán Martínez, prefirió esperar el rechazo del Senado para tirar la primera piedra.

En la variedad de fuerzas de Hacemos Coalición Federal sólo tiene tres voces en contra del DNU: Margarita Stolbizer y la dupla socialista (Mónica Fein y Esteban Paulón). Pero hay propuestas de reemplazarlo por una ley espejo, como la presentada por el radical Martín Tetaz. Es la idea de Nicolás Massot.

La logística no es fácil, porque si se vota en contra el DNU 70/23 queda automáticamente anulado y hay opositores que no quieren quedar pegados a esa situación, que por ejemplo les podría la etiqueta de defender la ley de alquileres derogada.

La rosca empieza este viernes y no tiene plazo: mientras el decreto no se trate en la Cámara baja, seguirá vigente. En el oficialismo hay confianza. Por ahora, los votos para derogarlo no están.