Javier Milei, contra los gobernadores: "Les hablé con honestidad y no jugaron limpio"

El presidente Javier Milei cargó contra gobernadores y reconoció que su "gran error" fue hablar con ellos en forma "transparente y honesta"; mientras consideró que ellos "no jugaron limpio".

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

“ Los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad , que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad, y se pusieron a trabajar sobre el capítulo cuatro para destrozar las finanzas públicas y romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper. Para mí haber ido con tan buena fe, probablemente fue un gran error, porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio”, expresó en una entrevista con CNN.

Javier Milei y los vínculos con Estados Unidos

Por otro lado, Milei ratificó su alineamiento con los Estados Unidos y consideró que no se equivocó en haber llamado "señor presidente" al ex mandatario Donald Trump, al visitarlo en Estados Unidos en un encuentro del Partido Republicano. "Es un error no creer que lo es", afirmó.